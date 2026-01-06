Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Стожки с грибами — это простое в приготовлении горячее для тех, кто любит вкусно поесть. Они получаются потрясающими: сочная мясная основа, ароматная грибная начинка и расплавленная сырная шапка создают мегасочетание.

Рецепт: для основы понадобится 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец. Для начинки: 300 г шампиньонов, 1 луковица, растительное масло. Для заливки: 100 г сметаны или майонеза, 100 г тертого сыра, 1–2 зубчика чеснока. Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, яйцом, солью и перцем. Сформируйте крупные округлые котлеты, выложите на противень с пергаментом. У каждого биточка сделайте в центре глубокое, но не сквозное, углубление. Обжарьте грибы с луком до готовности. Этой начинкой заполните углубления в котлетах. Смешайте сметану (майонез), сыр и чеснок. Равномерно покройте этой смесью каждый биточек. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистой сырной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить тефтели со сметанно-томатной подливой.