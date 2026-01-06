Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 19:46

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стожки с грибами — это простое в приготовлении горячее для тех, кто любит вкусно поесть. Они получаются потрясающими: сочная мясная основа, ароматная грибная начинка и расплавленная сырная шапка создают мегасочетание.

Рецепт: для основы понадобится 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец. Для начинки: 300 г шампиньонов, 1 луковица, растительное масло. Для заливки: 100 г сметаны или майонеза, 100 г тертого сыра, 1–2 зубчика чеснока. Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, яйцом, солью и перцем. Сформируйте крупные округлые котлеты, выложите на противень с пергаментом. У каждого биточка сделайте в центре глубокое, но не сквозное, углубление. Обжарьте грибы с луком до готовности. Этой начинкой заполните углубления в котлетах. Смешайте сметану (майонез), сыр и чеснок. Равномерно покройте этой смесью каждый биточек. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистой сырной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить тефтели со сметанно-томатной подливой.

Проверено редакцией
Читайте также
Зимний вечер просит горячего «Таежная сказка» — сочная свинина с лесными грибами и клюквой. Вкусно и просто
Общество
Зимний вечер просит горячего «Таежная сказка» — сочная свинина с лесными грибами и клюквой. Вкусно и просто
Праздничное горячее на Рождество: сочная индейка, запеченная с курагой и черносливом
Общество
Праздничное горячее на Рождество: сочная индейка, запеченная с курагой и черносливом
Не просто скучная каша! Готовлю гречку по-купечески: обжариваю крупу, а потом тушу с фаршем и овощами
Общество
Не просто скучная каша! Готовлю гречку по-купечески: обжариваю крупу, а потом тушу с фаршем и овощами
Надоела колбаса в оливье? Заменяю ее на креветки! Получается легкий, изысканный салат для праздничного стола
Общество
Надоела колбаса в оливье? Заменяю ее на креветки! Получается легкий, изысканный салат для праздничного стола
Гречку теперь не успеваю покупать: гречнево-мясные палочки с жареным луком — вкусняшки из простых продуктов
Общество
Гречку теперь не успеваю покупать: гречнево-мясные палочки с жареным луком — вкусняшки из простых продуктов
горячее
рецепты
фарш
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность подозреваемого в нападении на дом Вэнса
Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу
Мировые центробанки увеличил золотой запас в 2025 году
«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании
Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА
«Никак не затяжную»: на Западе признали превосходство России над Европой
Раскрыто число пострадавших после сильного землетрясения в Японии
Больше 150 животных сгорели заживо на ферме
«С самого начала не нравилась»: Каллас о ссоре с фон дер Ляйен
Россиянин объявил о поиске девушки, ударившей его за навязчивый флирт
Стало известно, что запрещалось на Рождество испокон веков
«Ласковее становятся»: в ГД предложили новые виды вооружения против ВСУ
«Всегда с тобой»: Харламов публично обратился к дочери
В США заявили, что мирное соглашение по Украине почти готово
Украинцы пытались продать своего младенца за $10 тыс.
В Германии назвали обязательное условие для отправки военных на Украину
«Полный сброд»: Трамп о протестующих против операции в Венесуэле
Трамп объяснил, за что обиделся на Мадуро
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
Общество

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.