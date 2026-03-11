Выход в свет, слухи о госпитализации, мнение об СВО: как живет Серебряков

Актер Алексей Серебряков впервые за долгое время появился на публике с семьей. Он пришел на премьеру фильма «Тюльпаны» со своим участием с сыном Данилой и дочерью Дарьей. Как сейчас живет Серебряков, правда ли, что его ранее госпитализировали?

Откуда возник слух о госпитализации Серебрякова

В конце декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Серебряков мог попасть в больницу из-за ухудщения здоровья на фоне курения. Как утверждает источник, 61-летний артист жаловался на одышку и постоянный кашель, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Утверждалось, что Серебряков провел в больнице четыре дня.

Вредная привычка у звезды «Груза 200» и «Левиафана» появилась еще в подростковом возрасте. Несмотря на проблемы с дыханием и угрозу развития хронической обструктивной болезни легких, Серебряков якобы не планирует отказываться от курения, писал Mash.

Жена актера Мария впоследствии опровергла новость о госпитализации Серебрякова.

«Это все вранье, и все абсолютно здоровы. Это все ложная информация», — подчеркнула она.

Алексей Серебряков с супругой Марией (слева) и дочерью Дарьей Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Где сейчас Серебряков

В 2021 году после 11 лет жизни в Канаде Серебряков вернулся в Россию.

«Я русский артист, я играю в России, плачу немаленькие налоги, и паспорт у меня российский. Очевидно, что если я снимаюсь три сезона в „Докторе Рихтере“, а каждый съемочный период минимум полгода, то все это время я провожу в России. И говорить об отъезде как таковом достаточно сложно. Да, я переместился с детьми для обучения... Массы злятся, потому что у нас у большинства населения нет такой возможности — выехать», — объяснял свое возвращение Серебряков.

В 2025 году с участием Серебрякова вышли картины «Да» израильского режиссера Надава Лапида, «Туда». В 2026-м — «Хейтер», «Тюльпаны». Скоро ожидается премьера фильмов «И что-то еще», «Вегетация», «Совок», «Грачи» с Серебряковым.

Недавно актер Олег Меньшиков рассказал о работе с коллегой над фильмом «Мальчики с Колымы», премьера которого тоже должна состояться в этом году. Меньшиков заявил, что преклоняется перед профессионализмом Серебрякова.

«Да, он неудобный. Он кричит и матерится, да! Он требует такого же уровня, на котором сам находится. Профессионалов такого уровня, как он, очень мало, поэтому он и кричит, и матерится. <...> Леша — профессионал высочайшего класса. Не знаю, кого даже рядом поставить. Мы, собственно, знакомы 100 лет, а в работе сошлись в первый раз. Я очень рад!», — сообщил он.

Алексей Серебряков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Серебряков «покаялся» после критики России

Серебряков не высказывался публично об СВО на Украине. Он не давал интервью на эту тему, аккаунты в социальных сетях актер не ведет.

Однако в 2018 году Серебряков в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». Помимо этого, артист критиковал российскую власть. Он говорил, что руководство страны переписывает ее историю, чтобы доказать правильность своих действий. При этом, по мнению актера, граждане якобы вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм».

В 2023 году актер Алексей Огурцов заявил, что Серебряков покаялся и занимается гуманитарной помощью Донбассу.

«Сейчас возит животных из Луганска в свои приюты. То есть Лешка осознал, публично объяснил свою позицию, которую, по его словам, неправильно поняли. Он думал в голове об одном, а получилось немного по-другому. Да, он выступил и покаялся», — отметил Огурцов.

В том же году стало известно, что актер сотрудничает с благотворительным фондом «Доктор Лиза», отправляет туда гонорары, заработанные в театре, и помогает пострадавшим детям из новых российских регионов. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опубликовал видео в соцсетях, в котором Серебряков рассказывает о лишившейся ноги и руки девочке из Горловки в ДНР.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 11 марта: замедление, блокировка в РФ

Погода в Москве в среду, 11 марта: ждем резкого похолодания?

«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли