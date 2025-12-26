Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 15:11

«Это все вранье»: жена Серебрякова ответила на слухи о его госпитализации

26 декабря 2025 в 15:11

Алексей Серебряков Алексей Серебряков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский актер Алексей Серебряков здоров, сообщения о его госпитализации являются слухами, заявила в беседе с ТАСС жена артиста Мария. Также она назвала вымыслом информацию о том, что причиной проблем со здоровьем ее супруга стало якобы пристрастие к курению.

Это все вранье и все абсолютно здоровы. Это все ложная информация, — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Серебрякова госпитализировали. Согласно сведениям канала, в декабре звезда «9 роты», «Груза 200» и «Левиафана» на четыре дня попал в больницу в состоянии средней степени тяжести: мужчину мучили одышка и постоянный кашель.

До этого стало известно, что блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) увезли в больницу с угрозой выкидыша и сильными болями в области почек. На данный момент будущая мама находится под постоянным наблюдением медиков. Ее возлюбленный танцор Луис Сквиччиарини опубликовал кадры, на которых Лерчек лежит в палате под капельницей.

актеры
Алексей Серебряков
госпитализации
здоровье
