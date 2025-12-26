«Это все вранье»: жена Серебрякова ответила на слухи о его госпитализации

Российский актер Алексей Серебряков здоров, сообщения о его госпитализации являются слухами, заявила в беседе с ТАСС жена артиста Мария. Также она назвала вымыслом информацию о том, что причиной проблем со здоровьем ее супруга стало якобы пристрастие к курению.

Это все вранье и все абсолютно здоровы. Это все ложная информация, — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Серебрякова госпитализировали. Согласно сведениям канала, в декабре звезда «9 роты», «Груза 200» и «Левиафана» на четыре дня попал в больницу в состоянии средней степени тяжести: мужчину мучили одышка и постоянный кашель.

