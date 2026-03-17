Стала известна судьба полицейских после инцидента со стрельбой в Крыму

Четверо полицейских госпитализированы после того, как по ним открыл огонь житель Крыма, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Житель села Стефановка 1976 года рождения осуществил несколько выстрелов в сотрудников органов внутренних дел, прибывших к нему для проведения оперативных мероприятий. С ранениями госпитализированы четыре сотрудника правоохранительных органов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Крыма задержан за стрельбу по полицейским, прибывшим к его дому в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий. После этого при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и пытался сжечь дом.

