17 марта 2026 в 10:40

Стала известна судьба полицейских после инцидента со стрельбой в Крыму

Четверо полицейских госпитализированы после инцидента со стрельбой в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четверо полицейских госпитализированы после того, как по ним открыл огонь житель Крыма, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Житель села Стефановка 1976 года рождения осуществил несколько выстрелов в сотрудников органов внутренних дел, прибывших к нему для проведения оперативных мероприятий. С ранениями госпитализированы четыре сотрудника правоохранительных органов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Крыма задержан за стрельбу по полицейским, прибывшим к его дому в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий. После этого при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и пытался сжечь дом.

До этого в Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику, который ехал со своим другом на питбайке. Причиной стало раздражение, вызванное шумом от проезжающего транспорта.

Крым
полицейские
госпитализации
нападения
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

