17 мая 2026 в 17:10

«Застрелен»: под Лейпцигом развернулась кровавая трагедия

Полицейские застрелили сбежавшего под Лейпцигом тигра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники правоохранительных органов застрелили тигра, сбежавшего из вольера под Лейпцигом, сообщает телерадиокомпания MDR. Хищника ликвидировали после того, как он напал на мужчину и ранил его.

По информации журналистов, тигра застрелили на территории садового комплекса ради безопасности людей. До побега животное содержалось в вольере в промзоне, принадлежавшем дрессировщице. У правоохранителей возникали к ней вопросы по поводу содержания тигра.

Ранее сообщалось, что гражданин России пострадал в результате нападения медведя в Японии, инцидент произошел на лесной тропе около города Окутама в пригороде Токио. Мужчина был оперативно эвакуирован и госпитализирован.

До этого поездка гражданки РФ на Шри-Ланку обернулась серьезными травмами после контакта с диким слоном. Происшествие случилось, когда тук-тук с девушкой заглох прямо на дороге. Пока шофер пытался запустить двигатель, из чащи выступил зверь, привлеченный ароматом продуктов из поклажи путешественницы.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

