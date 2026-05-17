«Застрелен»: под Лейпцигом развернулась кровавая трагедия

Сотрудники правоохранительных органов застрелили тигра, сбежавшего из вольера под Лейпцигом, сообщает телерадиокомпания MDR. Хищника ликвидировали после того, как он напал на мужчину и ранил его.

По информации журналистов, тигра застрелили на территории садового комплекса ради безопасности людей. До побега животное содержалось в вольере в промзоне, принадлежавшем дрессировщице. У правоохранителей возникали к ней вопросы по поводу содержания тигра.

Ранее сообщалось, что гражданин России пострадал в результате нападения медведя в Японии, инцидент произошел на лесной тропе около города Окутама в пригороде Токио. Мужчина был оперативно эвакуирован и госпитализирован.

До этого поездка гражданки РФ на Шри-Ланку обернулась серьезными травмами после контакта с диким слоном. Происшествие случилось, когда тук-тук с девушкой заглох прямо на дороге. Пока шофер пытался запустить двигатель, из чащи выступил зверь, привлеченный ароматом продуктов из поклажи путешественницы.