23 апреля 2026 в 14:57

Россиянка лишилась руки после нападения дикого слона

Дикий слон атаковал россиянку во время отдыха на Шри-Ланке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отдых российской туристки на Шри-Ланке закончился трагедией из-за встречи с диким слоном, рассказала «Газета.Ru». Инцидент произошел в тот момент, когда тук-тук, на котором передвигалась девушка, внезапно заглох на дороге. Пока водитель пытался завести мотор, из лесного массива вышел слон, привлеченный запахом еды из сумки пассажирки.

Животное проявило агрессию и атаковало женщину прямо в транспортном средстве. В местном госпитале врачи диагностировали у пострадавшей множественные гематомы и компрессионный перелом позвоночника. Из-за тяжести полученных травм медикам пришлось ампутировать женщине руку. В настоящее время россиянка уже вернулась на родину и приступила к длительному курсу реабилитации.

Ранее на Шри-Ланке поезд насмерть сбил российскую туристку на железнодорожном переезде. Инцидент случился 19 апреля в прибрежном городе Ахангама. По предварительным данным, 23-летняя Александра из Тюмени пересекала пути на электробайке и попыталась проскочить перед поездом, но не успела. Девушка погибла на месте.

Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
