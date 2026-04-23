Россиянка лишилась руки после нападения дикого слона Дикий слон атаковал россиянку во время отдыха на Шри-Ланке

Отдых российской туристки на Шри-Ланке закончился трагедией из-за встречи с диким слоном, рассказала «Газета.Ru». Инцидент произошел в тот момент, когда тук-тук, на котором передвигалась девушка, внезапно заглох на дороге. Пока водитель пытался завести мотор, из лесного массива вышел слон, привлеченный запахом еды из сумки пассажирки.

Животное проявило агрессию и атаковало женщину прямо в транспортном средстве. В местном госпитале врачи диагностировали у пострадавшей множественные гематомы и компрессионный перелом позвоночника. Из-за тяжести полученных травм медикам пришлось ампутировать женщине руку. В настоящее время россиянка уже вернулась на родину и приступила к длительному курсу реабилитации.

Ранее на Шри-Ланке поезд насмерть сбил российскую туристку на железнодорожном переезде. Инцидент случился 19 апреля в прибрежном городе Ахангама. По предварительным данным, 23-летняя Александра из Тюмени пересекала пути на электробайке и попыталась проскочить перед поездом, но не успела. Девушка погибла на месте.