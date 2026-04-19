Поезд насмерть сбил российскую туристку на популярном курорте

На Шри-Ланке поезд насмерть сбил туристку из России

На Шри-Ланке поезд насмерть сбил российскую туристку на железнодорожном переезде, сообщает Telegram-канал SHOT. Трагедия произошла в воскресенье, 19 апреля, около 10 утра по местному времени в небольшом прибрежном городе Ахангама.

Отмечается, что 23-летняя Александра пересекала пути на электробайке — по предварительным данным, она попыталась проскочить перед транспортом, но не успела. Девушка погибла на месте.

Александра родом из Тюмени. Она прилетела на Шри-Ланку несколько месяцев назад. На родине девушка снималась в стильных фотосессиях и работала маркетологом в рестопабе Good Story.

Ранее семейная пара туристов Федоровых, выжившая на Авачинском перевале на Камчатке, рассказала, что более шести часов удерживала шатер при сильном ветре, а затем около 30 часов боролась за жизнь на открытом воздухе. Они отметили, что непогода пыталась «похоронить их заживо», но физически пострадали несильно.

До этого в пятизвездочном отеле вьетнамского Дананга началась проверка после жалобы россиянина на конфликт с иностранцем на пляже. Иностранец выразил недовольство присутствием собак отдыхающего и попытался привлечь охрану. Администрация отеля принесла извинения и пригрозила нарушителю ограничением доступа на территорию.

