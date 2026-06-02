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02 июня 2026 в 22:07

Нилов: сервисы должны жестче пресекать ботов и манипуляции рейтингами

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал платформы жестче бороться с ботами и накрутками. Так он прокомментировал эксперимент с рейтингом работодателей HH. По мнению Нилова, коммерческие сервисы регулярно сталкиваются с искусственным продвижением. Также проблемой остаются боты и поддельная пользовательская активность, передает «Ридус».

Участники эксперимента создали фиктивную компанию по модели «Рогов и копыт». Для проекта выбрали проблемное юридическое лицо. У компании были заблокированные счета и номинальный руководитель. Несмотря на это, организация прошла проверку на hh.ru. После верификации ей присвоили подтвержденный статус. Сайт, вакансии и отзывы создали с помощью нейросетей.

Позже организаторы имитировали полноценную деловую активность. Они подготовили анкеты удовлетворенности сотрудников. Отзывы публиковались с использованием ботов. Также были размещены вакансии для соискателей. В результате проект получил тысячи реальных откликов. К началу 2026 года фиктивный работодатель вошел в число лидеров рейтинга.

На рынке есть предложения продвинуть продукт, компанию или информацию. Зачистка, очистка, продвижение, контекстная реклама — это известные технологии, поэтому ничего удивительного в этом нет. Другое дело, что серьезные структуры противодействуют этому: они ставят блоки на работу ботов, чтобы не было нагрузок, они исправляют, они удаляют, — пояснил Нилов.

Депутат рекомендовал внимательнее выбирать площадки для поиска работы. Он также посоветовал чаще пользоваться порталом «Работа России». На платформе доступны вакансии, обучение и карьерные сервисы.

Фото: Ридус

Экономист, маркетолог Игорь Качалов подчеркнул: если такими не вполне честными инструментами, как накрутка ботов, пользуются крупные компании, то к ним могут быть претензии как минимум в рамках Трудового или Гражданского кодекса, а как максимум — в рамках Уголовного.

Если это будет доказано, то компанию можно засудить, как говорится, на хорошие деньги. И наоборот: если авторы эксперимента бездоказательно обвинят компании в подобных накрутках, то уже они могут привлечь за клевету — и это тоже вполне серьезно. Поэтому здесь стоит быть очень осторожным, — заключил эксперт.

HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян отметил, что для законодательства, увы, нет понятия «фейковый работодатель».

Со своей стороны он рекомендовал соискателям дополнительно проверять работодателя собственными силами: смотреть сайт компании, проверять ИНН, изучать соцсети и читать отзывы на разных площадках, а не только полностью доверяться HH и подобным ресурсам.

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