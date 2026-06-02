Нетаньяху сорвал Трампу сделку с Ираном: когда рухнет союз США и Израиля

Президент США Дональд Трамп нецензурно обругал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации в Ливане, сообщают американские СМИ. Почему Трамп раскритиковал главного союзника на Ближнем Востоке, как Израиль пытается сорвать перемирие в регионе и не приведет ли игра Нетаньяху к краху союза с США — в материале NEWS.ru.

Как Трамп разозлился на Нетаньяху

Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в понедельник, 1 июня, высказал недовольство действиями Израиля, назвал Нетаньяху сумасшедшим и обвинил его в неблагодарности из-за действий в Ливане. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

По их словам, американский президент также напомнил Нетаньяху о своей поддержке во время его судебного процесса по делу о коррупции. «Ты, черт возьми, ненормальный. Ты бы был в тюрьме, если бы не я. <...> Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого», — заявил Трамп, по словам одного из источников.

Другой собеседник журналистов, знакомый с содержанием разговора, заявил, что глава Белого дома был «в ярости» и в какой-то момент накричал на Нетаньяху: «What the fuck are you doing?», что можно перевести как «Что ты, черт возьми, делаешь?»

Как пишет Axios, Трамп фактически остановил планы Израиля ударить по Бейруту. После разговора с Нетаньяху Трамп в Truth Social заявил, что Израиль и «Хезболла» согласились прекратить огонь.

«У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и никаких войск в Бейрут направлено не будет, а все войска, которые уже находились в пути, были развернуты обратно», — написал американский лидер.

Израильские войска Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press

По его словам, через «высокопоставленных представителей» он также провел разговор с ливанской шиитской группировкой «Хезболла». Трамп утверждает, что Израиль и «Хезболла» согласились не атаковать друг друга.

В чем причина гнева Трампа на Нетаньяху

Трамп и Нетаньяху преследуют на Ближнем Востоке совершенно разные цели, пояснил в беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Журавлев.

«Сначала цель была единой: победить Иран и набрать побольше политических очков. Когда стало ясно, что победы точно не будет, интересы союзников разошлись», — указал эксперт.

Трамп, по его словам, заинтересован в скорейшем наступлении мира. «У него на носу выборы в конгресс, он должен предъявить избирателям успехи. В качестве успеха он хочет продать публике мир на Ближнем Востоке. Дескать, США добились в Иране поставленных целей, я молодец, голосуйте за республиканцев. Да, это неправда, но Трамп к обману привык», — добавил политолог.

У Нетаньяху цели куда более серьезные, и их сразу несколько. «Ему важно если не победить, то хотя бы резко ограничить возможности движения „Хезболла“, которое успешно воюет против Израиля. Ему важно расширить зону влияния Израиля в Сирии. А лучше — посадить там произраильское правительство. Третья цель — куда-то девать палестинцев, выдавить их с израильской территории и забыть, как страшный сон», — перечислил эксперт.

«Хезболла» Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Чтобы добиться этих целей, Нетаньяху нужна война. «Против него выдвинуты несколько обвинений по фактам коррупции. Пока Нетаньяху воюет, об обвинениях не вспоминают. Война закончится — тут же вспомнят. Нетаньяху в лучшем случае потеряет власть. А может и сесть в тюрьму. Поэтому для него важно воевать», — подчеркнул Журавлев.

По словам политолога Евгения Минченко, на Трампа сильно давят общественные настроения внутри США.

«Многие избиратели, особенно молодежь, не поддерживают методы тотальной войны с уничтожением мирного населения, которыми пользуется Израиль. И Трамп вынужден мнение этих людей учитывать», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Может ли Трамп отказаться от поддержки Израиля

Трамп поддержку Израиля полностью не прекратит, уверен Минченко. «В США до сих пор влиятельно еврейское лобби. К тому же Израиль — проводник интересов США на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт.

Политолог-американист Константин Блохин считает, что Трамп пытается отмежеваться от непопулярного на Западе израильского лидера, и публикация в Axios — часть этой игры.

«Трамп — пусть и чисто формально, не по-настоящему, хочет дистанцироваться от Нетаньяху, которого ненавидит не только весь арабский мир, но уже и много людей внутри США и Европы. Отсюда и публикация, что президент США своего друга Биби — а они действительно друзья — обругал матом. Но это не значит, что между ними была реальная ссора», — сказал Блохин в беседе с NEWS.ru.

Бейрут, Ливан Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Нетаньяху же, по его словам, преследует иную цель. «Он специально бьет по Ливану, чтобы спровоцировать Иран выйти из перемирия с США. Нетаньяху хочет, чтобы война продолжилась и чтобы Трамп вернулся на Ближний Восток в качестве его военного союзника», — уверен американист.

Востоковед Фархад Ибрагимов в беседе с NEWS.ru отметил: «И Трамп, и часть его администрации уверены, что Нетаньяху заслуживает мата в свой адрес. Ведь президент США еще в апреле пообещал ливанцам мир. И где он? Получается, Нетаньяху Трампа подставил, обнулил его слова».

При этом, по мнению политолога, Нетаньяху и дальше продолжит «жестить». «Трамп может сколько угодно на него ругаться. Но он никуда не денется. Израиль — главный союзник США на Ближнем Востоке. Это объективно, и этим все сказано», — заключил Ибрагимов.

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