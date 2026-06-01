Макрон подставил всю Европу: как РФ ответит на пиратство Франции в Атлантике

Военно-морские силы Франции захватили в международных водах Атлантики танкер Tagor, якобы следовавший из России. Это уже не первый случай пиратства в отношении судов, которых страны Запада подозревают в связях с РФ. Страны НАТО — включая прибалтийские — давно отрабатывают методы блокады России. Как Москва может отбить у европейцев вкус к морскому разбою — в материале NEWS.ru.

Как французы захватили танкер Tagor

О задержании танкера Tagor стало известно из публикации президента Франции Эммануэля Макрона. На своей странице в соцсети X он заявил, что операция проводилась при поддержке нескольких западных государств.

«Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, при строгом соблюдении морского права», — написал он и опубликовал кадры высадки десанта с вертолета на танкер под динамичную музыку.

По данным приложения VesselFinder, которое в режиме реального времени отслеживает движение морских судов, танкер с таким названием ходит под флагом Камеруна. В конце мая Tagor находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море. Официального подтверждения информации о маршруте судна пока нет.

Танкер задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, сообщила морская префектура республики по Атлантическому региону. Сейчас корабли ВМС Франции сопровождают судно к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«После того как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага. В прокуратуру Бреста (французский город, расположенный на полуострове Бретань. — NEWS.ru), в юрисдикцию которой входит морской суд, было подано заявление», — сообщило ведомство.

Такими демаршами Макрон хочет отвлечь внимание общества от беспорядков и погромов в Париже, а также своего крайне низкого рейтинга, пояснил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Невыгодную ему внутреннюю повестку он меняет на внешнюю, пытаясь доказать свою „крутизну“. Хотя таким шагом он фактически подставляет всю Европу, толкая ее к военном конфликту с Россией», — указал эксперт.

Как европейцы поставили пиратство на поток

Это не первый случай пиратства со стороны Парижа. В конце марта Франция перехватывала танкер Deyna под мозамбикским флагом, который следовал из Мурманска. Тогда Макрон также написал, что судно занималось обходом санкций и нарушало морское право.

В январе в Средиземном море французские власти задержали нефтяной танкер Grinch. Тогда они заявили, что судно «прибыло из России», шло под поддельным флагом и находится под санкциями. Российский МИД опроверг какую-либо связь задержанного судна с РФ. Его освободили после того, как компания-владелец выплатила штраф в «несколько миллионов евро».

Попытки пиратства предпринимают и другие страны. В мае прошлого года в нейтральных водах Финского залива авиация НАТО и Военно-морские силы Эстонии решили досмотреть гражданское судно Jaguar, которое под флагом Габона направлялось в порт Приморска.

Патрульный катер «Курвиц» ВМФ Эстонии сопровождает нефтяной танкер «Кивала» Фото: Eero Vabamägi/IMAGO/Global Look Press

Военные НАТО приблизились к танкеру и потребовали изменить курс. Также он совершили две попытки десантирования с вертолета. В операции участвовала целая армада: патрульные катера «Райу» и «Курвиц», десантный вертолет, легкий транспортный самолет PZL M28, а также истребители МиГ-29 польских ВВС. Однако после приближения к месту инцидента российского истребителя Су-35 попытки перехвата прекратились. Танкер продолжил движение и уже на следующий день находился на рейде у Приморска.

В апреле этого года российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил через Ла-Манш два нефтяных танкера. Это произошло после того, как Великобритания пообещала захватывать проходящие через пролив подсанкционные суда. За фрегатом следовал британский военный корабль, но никаких действий не предпринял. Тогда британская газета The Telegraph назвала произошедшее «унижением Соединенного Королевства».

Как Россия ответит на пиратство Макрона

По словам Колесника, ВМС Франции совершили акт пиратства, которое приравнивается к терроризму. По словам парламентария, в данном случае Россия может ответить несколькими способами.

«Первый — на дипломатическом уровне: МИД должен выразить протест, возможно, вызвать посла Франции — ведомство знает, что делать. Если выяснится, что на захваченном судне есть граждане России, то, согласно статье 61 Конституции РФ, у нас есть право применить для их вызволения вооруженные силы», — пояснил эксперт.

Здание МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, отправлять во Францию десантный корабль не стоит, но задействовать силы спецслужб и наказать Макрона, «устроив на территории противника спецоперацию», — вполне реально. Военный эксперт Александр Артамонов, в свою очередь, заявил, что ответ на действия Франции должен быть зеркальным.

«Если в зоне действия наших ВМС оказывается гражданское судно Франции, мы берем его под контроль и накладываем арест. Команду тут же отпускаем — она ни при чем. Груз и судно описываем. Потом все продаем с официальной формулировкой: „для компенсации убытков, понесенных в результате захвата Францией такого-то российского судна“. Юридически мы чисты», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Отвечать сугубо военным путем, то есть ударами по странам-пиратам с помощью неядерных ракет или тактического ядерного оружия, по его словам, тоже не лучший вариант.

«Это значит начать большую европейскую войну, в которую лучше не ввязываться. Во всяком случае пока», — отметил Артамонов.

По его словам, арест судов стран-пиратов Запад оценит адекватно — как право сильного.

