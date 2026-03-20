Макрон проговорился об истинной цели захвата следовавшего из России танкера Макрон объяснил задержание танкера Deyna французскими ВМС поддержкой Украины

Задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими военно-морскими силами связано с поддержкой Украины, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X. При этом французский лидер обвинил задержанное судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.

Война с участием Ирана не отвлечет Францию от поддержки Украины, — написал Макрон.

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Париже сообщили, что информации о возможном нахождении россиян в составе экипажа нефтяного танкера Deyna пока не поступало. Речь идет о судне под флагом Мозамбика, которое следовало из России.

Морская префектура по Средиземному морю утверждает, что причиной задержания стала якобы проверка использования флага вышеуказанного государства. Операцию провели при содействии Великобритании.

Прежде береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I, направлявшийся из бразильского порта Сантос в российский Приморск. Корабль под флагом Коморских Островов остановили у острова Треллеборг в Балтийском море.