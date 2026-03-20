20 марта 2026 в 16:07

Дипломаты высказались о россиянах на борту задержанного Францией танкера

Посольство РФ в Париже: сведений о россиянах на борту танкера Deyna не поступало

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Информации о возможном нахождении россиян в составе экипажа нефтяного танкера Deyna, задержанного ВМС Франции, пока не поступало, заявили в пресс-службе посольства РФ в Париже. Речь идет о судне под флагом Мозамбика, которое следовало из России, передает РИА Новости.

Информации о составе экипажа пока нет, — говорится в сообщении.

Морская префектура по Средиземному морю утверждает, что причиной задержания стала якобы проверка использования флага Мозамбика. Операцию провели при содействии союзников Парижа, в частности Великобритании. Сейчас французские ВМС сопровождают танкер к месту якорной стоянки.

Ранее стало известно, что после полугодового пребывания в египетском порту Суэц восемь российских моряков с танкера «Дигнити» получили на руки документы и готовятся к возвращению домой. Экипаж находился на арестованном судне с сентября 2025 года, практически не имея доступа к продовольствию и электричеству. Причиной задержания танкера стала задолженность судовладельца — компании «Арго Танкер Групп» — перед администрацией Суэцкого канала.

