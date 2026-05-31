31 мая 2026 в 15:21

ЕС может ввести антироссийские санкции на некоторые минералы

В 21-й пакет санкций ЕС против России могут войти ограничения на минералы для аэрокосмоса и дронов, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Также под возможный экспортный контроль попадут около 20 компаний из Китая, Индии, Турции и стран Центральной Азии.

Кроме того, Брюссель рассматривает возможность введения ограничений против ещё приблизительно 20 танкеров, которые, как подозревают, связаны с Россией. В список потенциальных целей входят и корабли, перевозящие СПГ.

ЕС также намерен ввести рестрикции против судов, обслуживающих танкеры. Но полного запрета на морские перевозки ждать не стоит: несколько стран союза блокируют эту идею, ссылаясь на нестабильность на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Европу усилить давление на Россию с помощью санкций. Она также назвала Украину «первой линией обороны» Европы и призвала обеспечить ее оружием.

