На Западе раскрыли, сколько танкеров попадет в новый список санкций ЕС Bloomberg узнало о планах ЕС ввести санкции против 20 танкеров

Евросоюз рассматривает возможность включения в 21-й пакет антироссийских санкций около 20 танкеров, в том числе судов, перевозящих сжиженный природный газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Новые меры планируют доработать и официально предложить в начале июня.

Санкции могут быть введены против примерно 20 дополнительных танкеров <...>, этот режим может быть распространен на суда, перевозящие сжиженный природный газ, — говорится в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, что страны ЕС приступили к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. Новые ограничения, по ее словам, якобы ударят по уровню жизни граждан России.

Кроме того, глава датского кабмина Метте Фредериксен заявила, что Европе нужно усилить санкционное давление на Москву. Украину она назвала «передовой линией обороны» Европы, призвав активнее поставлять ей оружие, и добавила, что Запад якобы заставил Киев сражаться «со связанными за спиной руками».