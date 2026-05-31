ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 14:29

На Западе раскрыли, сколько танкеров попадет в новый список санкций ЕС

Bloomberg узнало о планах ЕС ввести санкции против 20 танкеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз рассматривает возможность включения в 21-й пакет антироссийских санкций около 20 танкеров, в том числе судов, перевозящих сжиженный природный газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Новые меры планируют доработать и официально предложить в начале июня.

Санкции могут быть введены против примерно 20 дополнительных танкеров <...>, этот режим может быть распространен на суда, перевозящие сжиженный природный газ, — говорится в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, что страны ЕС приступили к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. Новые ограничения, по ее словам, якобы ударят по уровню жизни граждан России.

Кроме того, глава датского кабмина Метте Фредериксен заявила, что Европе нужно усилить санкционное давление на Москву. Украину она назвала «передовой линией обороны» Европы, призвав активнее поставлять ей оружие, и добавила, что Запад якобы заставил Киев сражаться «со связанными за спиной руками».

Европа
Евросоюз
танкеры
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.