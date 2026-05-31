Киселев подколол Пашиняна фразой о жевавшем галстук Саакашвили Киселев заявил, что Пашинян встал на путь русофобии и обмана армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встал на путь русофобии, заявил журналист и телеведущий Дмитрий Киселев в комментарии для ИС «Вести». Он сыронизировал, что глава правительства республики еще не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью в 2008 году.

Психологически и внешне Пашинян все больше становится похож на Саакашвили. Они оба экзальтированные и вредоносные мечтатели, — подчеркнул Киселев.

По словам журналиста, Пашинян еще не готов прямо воевать с Россией, но уже откровенно переориентируется на Запад. Более того, отметил он, премьер «обманывает свой народ», призывая сменить стратегический курс, отказавшись от льготных условий сотрудничества с Россией, и не бояться неизбежных высоких цен на газ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна об организации нового транзита газа через Армению. Он поинтересовался, откуда и по каким трубам пойдет топливо, кто его предоставит и за какие деньги. Лукашенко добавил, что внятных и реалистичных ответов на эти вопросы нет.