19 апреля 2026 в 20:43

«С чем ехать?»: раскрыто, к чему пришли США из-за конфликта в Иране

Киселев: США находятся в цейтноте из-за иранского конфликта

США находятся в цейтноте из-за конфликта с Ираном, так как реального военного успеха нет, и мировая экономика находится под ударом, заявил генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По его словам, которые передает ИС «Вести», Вашингтон столкнулся с ожесточением из-за непопулярной войны, а ноябрьские выборы в парламент грозят стать для республиканцев провальными.

Как выходить из конфликта — неясно, а до визита Трампа в Китай остается менее месяца. С чем ехать?заявил Киселев.

Ранее президент США во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

Между тем в СМИ появилась информация, что Трамп рассматривает возможность организовать операцию по вывозу из Ирана обогащенного урана. Инсайдеры рассказали, что власти США оценивают риски возможных мероприятий.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

