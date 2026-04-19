«С чем ехать?»: раскрыто, к чему пришли США из-за конфликта в Иране

«С чем ехать?»: раскрыто, к чему пришли США из-за конфликта в Иране Киселев: США находятся в цейтноте из-за иранского конфликта

США находятся в цейтноте из-за конфликта с Ираном, так как реального военного успеха нет, и мировая экономика находится под ударом, заявил генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По его словам, которые передает ИС «Вести», Вашингтон столкнулся с ожесточением из-за непопулярной войны, а ноябрьские выборы в парламент грозят стать для республиканцев провальными.

Как выходить из конфликта — неясно, а до визита Трампа в Китай остается менее месяца. С чем ехать? — заявил Киселев.

Ранее президент США во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

Между тем в СМИ появилась информация, что Трамп рассматривает возможность организовать операцию по вывозу из Ирана обогащенного урана. Инсайдеры рассказали, что власти США оценивают риски возможных мероприятий.