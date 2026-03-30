Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 06:01

Трамп рассматривает рискованную операцию по вывозу урана из Ирана

WSJ: США рассматривают возможность вывозa из Ирана запасов обогащенного урана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения операции по вывозу обогащенного урана из Ирана, передает The Wall Street Journal. Решение оценивается с точки зрения рисков для американских военнослужащих и сложности миссии.

Операция может включать краткосрочное вторжение сухопутных войск и потребует тщательной подготовки, отметили в источника. Трамп поручил своим советникам оказать давление на Иран для добровольной передачи около 450 кг урана.

Ранее Трамп допустил возможность захвата острова Харк и контроля иранской нефти по сценарию Венесуэлы. По его словам, такие действия могли бы быть проведены при слабой обороне Тегерана и минимальных рисках для американских сил.

До этого сообщалось, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта. По словам пресс-секретаря лидера России Владимира Путина, глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.

уран
Иран
США
Дональд Трамп
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.