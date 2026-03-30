«Глупые люди»: Трамп решил забрать нефть у Ирана по сценарию Венесуэлы Трамп допустил захват острова Харк и контроль нефти Ирана по сценарию Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп допустил возможность захвата острова Харк и контроля иранской нефти по сценарию Венесуэлы, передает Financial Times. По его словам, такие действия могли бы быть проведены при слабой обороне Тегерана и минимальных рисках для американских сил.

Трамп отметил, что вариант забрать нефть Ирана ему нравится больше всего, хотя некоторые в США считают это ненужным. Он подчеркнул, что оборона Ирана на острове Харк слабая и с операцией можно справиться относительно легко.

Президент США добавил, что в случае захвата острова пришлось бы пробыть там некоторое время. Потенциальная операция не вызвала бы серьезных трудностей для американских военных, заверил он.

Ранее сообщалось, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта. По словам пресс-секретаря лидера России Владимира Путина, глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.