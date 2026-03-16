«Пойти на сделку»: Песков проанализировал интерес Трампа к Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, по словам пресс-секретаря лидера России Владимира Путина, глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.

Он [Трамп] настоятельно рекомендует [Владимиру] Зеленскому пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе, — заявил Песков.

Помимо этого, в свое время представитель Кремля отмечал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне СВО складывается для России благоприятно. Он подчеркнул, что при этом российская сторона не закрывает дверь для дипломатического решения конфликта.

Также Песков заявлял, что европейские государства совершают большую ошибку, когда подталкивают власти Киева к продолжению вооруженного противостояния. Он уточнил, что страны ЕС прилагают значительные усилия, чтобы убедить Украину не прекращать боевые действия.