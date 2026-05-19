Один насилует, другой — на стреме: двое экс-сотрудников ППС получили сроки

Коптевский районный суд Москвы подвел итоги уголовного дела, в центре которого оказались двое бывших сотрудников патрульно-постовой службы. NEWS.ru рассказывает подробности этого преступления.

Задержание в парке

23 ноября 2024 года вечер для 17-летней девушки и ее знакомого в Тимирязевском парке Москвы закончился задержанием. Сотрудники ППС подошли к ним, сославшись на подозрение в незаконном обороте наркотиков.

Через некоторое время юношу отпустили, а несовершеннолетняя осталась одна в салоне служебного автомобиля Lada Largus. Именно там на девушку начали оказывать психологическое давление: полицейские стали угрожать проблемами, заявили о возможной сдаче анализов на наркотики и предложили решить вопрос иным способом.

Когда обвиняемые потребовали 100 тысяч рублей за отказ от привлечения к ответственности, девушка ответила отказом. Вместо оформления процессуальных документов стражи порядка повезли ее к отделу полиции по району Коптево, чтобы запугать, но, доехав до здания, внутрь не зашли.

Заехали за презервативами

У отдела полиции ситуация перешла в новую фазу: один из сотрудников прямо предложил девушке вступить с ним в половой контакт. Как рассказывает адвокатский проект «Травмпункт» со ссылкой на материалы следствия, намерение злоумышленника было доведено до конца.

По пути фигуранты заехали в аптеку за презервативами, после чего вернулись обратно к Тимирязевскому парку. Сексуализированное насилие произошло в том же патрульном автомобиле.

Второй обвиняемый в это время находился снаружи машины: он контролировал окружающую обстановку и не предпринял действий, чтобы пресечь преступные действия напарника.

23 года на двоих

Разбирательство завершилось в Коптевском районном суде Москвы. Суд признал обоих экс-полицейских виновными по тяжким составам: изнасилование несовершеннолетней с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, а также превышение должностных полномочий в отношении несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору из личной заинтересованности. Общий срок лишения свободы составил 23 года колонии строгого режима: один фигурант получил 13 лет, второй — 10.

Помимо изоляции, суд лишил их специальных званий и на четыре года запретил занимать должности в правоохранительных органах. Вину в инкриминируемых деяниях оба бывших сотрудника ППС не признали.

