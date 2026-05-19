Израиль выгонит палестинских бедуинов из домов из-за МУС Глава Минфина Израиля приказал эвакуировать деревню в соответствии с ордером МУС

Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич приказал эвакуировать деревню палестинских бедуинов Хан аль-Ахмар, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Решение было принято после публикации о продвижении ордера в отношении него в Международном уголовном суде (МУС).

Отмечается, что израильские власти считают деревню незаконной. Она расположена в зоне Е1 на Западном берегу Иордана между Иерусалимом и крупным еврейским поселением Маале-Адумим. В поселении живут порядка полусотни семей бедуинов. Часть их предков в 50-х годах власти Израиля сами переселили на эту территорию.

Прошу поручить должностным лицам как можно скорее эвакуировать незаконную деревню Хан аль-Ахмар, — дал распоряжение Смотрич.

