19 мая 2026 в 18:12

МЧС судится с Бабкиной из-за бомбоубежища

В МЧС продолжили борьбу за подвал в театре Бабкиной

Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Столичное управление МЧС обжалует судебное решение по делу о подвале театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, пишет Telegram-канал Baza. Спасатели требуют вернуть ему статус бомбоубежища и восстановить его функции в этом качестве.

В 2024 году по итогам проверки ведомство признало подвальное помещение на Садовой-Черногрязской улице в Москве бомбоубежищем и потребовало от артистки восстановить его за свой счет: обеспечить герметичность и укомплектовать необходимым инженерным оборудованием. Артистка отказалась — по ее словам, подвал передали без статуса защитного сооружения. Суд встал на ее сторону и взыскал с МЧС 50 тыс. рублей в пользу театра.

МЧС потребовало обжаловать решение. В апелляционной жалобе ведомство требует не только отменить штраф, но и признать первоначальное судебное решение недействительным.

Ранее Бабкина анонсировала совместную работу с певицей Ольгой Бузовой. При этом артистка уточнила, что на данном этапе подробности раскрывать не станет. Ранее звезды уже сотрудничали — в прошлом году они вместе записали композицию Made in Russia.

Москва
МЧС
Шоу-бизнес
суды
