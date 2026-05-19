МЧС судится с Бабкиной из-за бомбоубежища В МЧС продолжили борьбу за подвал в театре Бабкиной

Столичное управление МЧС обжалует судебное решение по делу о подвале театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, пишет Telegram-канал Baza. Спасатели требуют вернуть ему статус бомбоубежища и восстановить его функции в этом качестве.

В 2024 году по итогам проверки ведомство признало подвальное помещение на Садовой-Черногрязской улице в Москве бомбоубежищем и потребовало от артистки восстановить его за свой счет: обеспечить герметичность и укомплектовать необходимым инженерным оборудованием. Артистка отказалась — по ее словам, подвал передали без статуса защитного сооружения. Суд встал на ее сторону и взыскал с МЧС 50 тыс. рублей в пользу театра.

МЧС потребовало обжаловать решение. В апелляционной жалобе ведомство требует не только отменить штраф, но и признать первоначальное судебное решение недействительным.

