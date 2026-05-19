Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:47

Водолазную группу МЧС направили на поиски пропавших на Байкале

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Водолазная группа МЧС России была направлена на поиски четырех человек, пропавших после опрокидывания аэролодки на Байкале, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Бурятия. Аэролодка «Север-750» с 18 людьми на борту перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасатели вытащили из воды 13 человек, в том числе одного подростка 14 лет.

Дополнительно на место аварии направлена водолазная группа МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее в оперативных службах сообщили, что вероятной причиной переворота аэролодки на Байкале стало нарушение лимита пассажиров. Согласно технической документации с сайта изготовителя, модель вмещает не более 10 человек.

Кроме того, в Сети появились кадры опрокинувшегося судна на озере Байкал в Бурятии. По предварительной информации, жертвами стали пять человек: четыре женщины и один мужчина.

Также в Бурятии на «подушке» Мунку-Сардыка замерзли насмерть трое путешественников — ветер оказался смертельным из-за отсутствия укрытия. Другие участники группы, отправившиеся звать на помощь, прождали спасателей на вершине больше суток.

Регионы
Бурятия
Байкал
МЧС
утопления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
В Армении раскрыли планы касательно отношений с Россией
Эксперт по этикету напомнила, как правильно посещать городские бассейны
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.