Водолазную группу МЧС направили на поиски пропавших на Байкале

Водолазная группа МЧС России была направлена на поиски четырех человек, пропавших после опрокидывания аэролодки на Байкале, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Бурятия. Аэролодка «Север-750» с 18 людьми на борту перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасатели вытащили из воды 13 человек, в том числе одного подростка 14 лет.

Ранее в оперативных службах сообщили, что вероятной причиной переворота аэролодки на Байкале стало нарушение лимита пассажиров. Согласно технической документации с сайта изготовителя, модель вмещает не более 10 человек.

Кроме того, в Сети появились кадры опрокинувшегося судна на озере Байкал в Бурятии. По предварительной информации, жертвами стали пять человек: четыре женщины и один мужчина.

Также в Бурятии на «подушке» Мунку-Сардыка замерзли насмерть трое путешественников — ветер оказался смертельным из-за отсутствия укрытия. Другие участники группы, отправившиеся звать на помощь, прождали спасателей на вершине больше суток.