19 мая 2026 в 12:24

Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО

Вблизи Калининградской области замечены три самолета-разведчика НАТО

Вблизи Калининградской области были замечены сразу три самолета-разведчика стран НАТО, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По его данным, над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границ региона выполнял полет Beechcraft King Air 350ER, способный использоваться для наблюдения и аэрофотосъемки.

Над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границ Калининградской области совершил круг самолет Beechcraft King Air 350ER, вылетевший с военной базы в Эстонии, — сообщает источник.

Отмечается, что в настоящее время он находится в воздушном пространстве Литвы и движется вдоль российской границы. Также сообщается о вылете американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II с базы в румынской Констанце. По словам источника, борт неоднократно фиксировался в районе Калининградской области и над Черным морем, сейчас он следует в сторону нейтральных вод Балтики через воздушное пространство Литвы и Польши.

Кроме того, с территории Эстонии в направлении нейтральных вод Балтийского моря вылетел шведский самолет Saab 340B ISR, также задействованный в разведывательных задачах. По оценке собеседника, такие воздушные суда способны вести наблюдение на расстоянии до 300–400 километров.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО к демонстрации военной силы в отношении Калининградской области. Он заявил, что у Альянса есть все средства, чтобы прорваться в эту «небольшую крепость».

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
