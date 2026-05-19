На Западе объявили рубль мировым лидером по одному показателю Bloomberg назвало рубль мировым лидером по динамике к доллару

Российский рубль стал лучшей мировой валютой по динамике к доллару в этом квартале, сообщило агентство Bloomberg. С начала апреля национальная валюта укрепилась примерно на 12%, достигнув 72,6 рубля за доллар. Отмечается, что рубль второй год подряд игнорирует прогнозы о девальвации.

В Bloomberg связали укрепление рубля с дисбалансом на финансовом рынке из-за санкций и жесткой денежно-кредитной политикой, призванной компенсировать оборонные расходы. Эта динамика становится неотъемлемой чертой современной российской экономики, подчеркивает агентство.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев заявил, что доллар способен подешеветь до 50 рублей, но для этого необходимы два обстоятельства. Одно из них — цена нефти в районе $120 (8,9 тыс. рублей) за баррель, уточнил экономист.

Кроме того, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова отметила, что к первым дням лета доллар способен подняться до уровня 80 рублей. Приобретение американской валюты на таком фоне, по мнению экономиста, может оказаться удачным вложением.