19 мая 2026 в 12:50

На Западе объявили рубль мировым лидером по одному показателю

Bloomberg назвало рубль мировым лидером по динамике к доллару

Российский рубль стал лучшей мировой валютой по динамике к доллару в этом квартале, сообщило агентство Bloomberg. С начала апреля национальная валюта укрепилась примерно на 12%, достигнув 72,6 рубля за доллар. Отмечается, что рубль второй год подряд игнорирует прогнозы о девальвации.

В Bloomberg связали укрепление рубля с дисбалансом на финансовом рынке из-за санкций и жесткой денежно-кредитной политикой, призванной компенсировать оборонные расходы. Эта динамика становится неотъемлемой чертой современной российской экономики, подчеркивает агентство.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев заявил, что доллар способен подешеветь до 50 рублей, но для этого необходимы два обстоятельства. Одно из них — цена нефти в районе $120 (8,9 тыс. рублей) за баррель, уточнил экономист.

Кроме того, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова отметила, что к первым дням лета доллар способен подняться до уровня 80 рублей. Приобретение американской валюты на таком фоне, по мнению экономиста, может оказаться удачным вложением.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
