08 мая 2026 в 16:07

Названо условие, при котором доллар рухнет до 50 рублей

Экономист Гусев: доллар рухнет до 50 рублей при нефти от $120 за баррель

Курс доллара может опуститься до 50 рублей, однако для реализации этого сценария требуется выполнение двух ключевых условий, рассказал NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев. По словам эксперта, одно из условий — стоимость нефти на уровне $120 (8,9 тыс. рублей) за баррель.

Доллар за 50 рублей — это и неизбежность, и сказка, но при выполнении двух условий. Первое — нефть держится несколько кварталов на уровне $120 за баррель и выше. Второе — Минфин сводит покупки валюты к формальному минимуму, даже к уровню менее 50 млрд рублей в год, — сказал Гусев.

По словам аналитика, при курсе 50 рублей за доллар государственный бюджет будет сбалансированным, по крайней мере, без дефицита. Однако одновременное существование всех условий представить сложно, считает он.

Выиграют от такого курса прежде всего импортеры и рядовые потребители, которые могут покупать импортные товары гораздо дешевле, даже с учетом возможного дополнительного налогообложения импорта, — подчеркнул Гусев.

Отвечая на вопрос «кто будет против?», Гусев указал на экспортеров, сырьевые и смежные с ними отрасли. Поэтому доллар вполне может упасть до 60 рублей в конце 2026 года, однако его дальнейшее снижение остается под большим вопросом, резюмировал аналитик.

Ранее сообщалось, что, согласно анализу данных биржевых торгов, российский рубль продемонстрировал в апреле наиболее значительное укрепление по отношению к доллару США среди всех мировых валют. За месяц его курс вырос по отношению к американскому доллару сразу на 8,57%. В тройку лидеров по подорожанию к доллару также вошли венгерский форинт (прирост 7,9%) и израильский шекель (плюс 6,05%).

Екатерина Свинова
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
