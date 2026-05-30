Лукашенко раскрыл, какой совет дал Макрону в отношении Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам в Астане, что 24 мая в ходе телефонных переговоров призвал президента Франции Эммануэля Макрона стать движущей силой в продвижении мирного диалога и пригласил его посетить Минск, пишет агентство БЕЛТА. В ходе обсуждения с французским лидером затрагивалась и украинская тематика. Лукашенко посоветовал Макрону встретиться с его российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить ситуацию по-мужски.

Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить, предложил лидер республики.

Лукашенко отметил, что после обсуждения последствий дальнейших атак на Украину с севера, он призвал своего собеседника стремиться к миру, а не отвечать на возможные действия. Глава Белоруссии подчеркнул, что именно Макрон, будучи опытным политиком, должен возглавить этот процесс, в отличие от более молодых политиков в Европе. На предложение о встрече французский президент ответил, что ему необходимо посоветоваться в Европейском союзе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны, включая Францию, стремились рассорить Москву и Минск, но эти попытки обречены на провал. Дипломат выразила убежденность, что белорусские друзья Москвы также не строят иллюзий относительно телефонной дипломатии Парижа.

