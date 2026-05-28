Захарова сообщила о попытке Европы вбить клин между Россией и Белоруссией

Захарова: попытки Франции рассорить Россию и Белоруссию обречены на провал

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Европейские страны, включая Францию, стремятся рассорить Москву и Минск, но эти попытки обречены на провал, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Так она прокомментировала сообщения о телефонном разговоре президентов Белоруссии и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона, передает корреспондент NEWS.ru.

Но для нас очевидно, что Париж и другие европейские столицы явно преследуют лишь одну цель — попытаться вбить клин между Москвой и Минском, ослабить союзное государство. <...> Любые потуги недоброжелателей рассорить наши братские страны, связанные многовековыми узами общей истории, дружбы и добрососедства, обречены на провал, — сказала Захарова.

Дипломат выразила убежденность, что белорусские друзья Москвы также не строят иллюзий относительно телефонной дипломатии Парижа. Захарова также подчеркнула открытость двух стран к равноправному и взаимоуважительному диалогу.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что проводимые в Европе военные учения «без всякого камуфляжа» направлены против России и Белоруссии. По его словам, европейские учения имеют антироссийскую направленность.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

