«Непредсказуемая история»: российский тренер о возвращении флага и гимна

Процесс возвращения флага и гимна на международной арене уже идет, заявила «Чемпионату» главный тренер юниорской сборной РФ по настольному теннису Марина Муравьева. Она отметила, что уже в этом году российские игроки выступят на чемпионате Европы.

Ребята очень ценят выступления под флагом своей страны на Российско-Китайских играх. Это добавляет ответственности и волнения. Думаю, они со всем справятся. Когда нам вернут флаг на международной арене? Непредсказуемая история. Процесс идет. Уже в этом году будем выступать на первенстве Европы. Пока только в личных соревнованиях, без командных, — сказала Муравьева.

Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27. По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, аргументы и отчеты по оценке рисков, представленные IIHF, не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.

До этого депутат Государственной думы Николай Валуев предположил, что российским футбольным и хоккейным командам не стоит ждать снятия международного бана в ближайшее время. По его словам, не стоит ориентироваться на решения касательно других видов спорта.