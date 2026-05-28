Ушаков объяснил, почему Трамп даже не почешется после письма Зеленского Ушаков: США вряд ли станут срочно выполнять просьбу Киева о поставках вооружений

США вряд ли «побегут выполнять» просьбу Киева о поставках дополнительных вооружений, предположил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ИС «Вести», американцам требуется оружие в другом месте. Так Ушаков прокомментировал информацию, что президент Украины Зеленский написал лидеру США Дональду Трампа с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет.

Я думаю, что американцам вооружения нужны в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу же побегут выполнять эти просьбы или требования Украины, — полагает Ушаков.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что письмо Зеленского в адрес Трампа с жалобой на нехватку ракет для противовоздушной обороны является ловушкой. По его словам, Киев таким образом пытается вмешаться во внутриполитическую повестку США.

До этого украинские СМИ со ссылкой на советника украинского лидера Дмитрия Литвина сообщали, что Зеленский обратился к Трампу с призывом о помощи из-за критической нехватки систем противовоздушной обороны в стране. Наиболее острая ситуация сложилась с ракетами PAC-3 для комплексов Patriot.