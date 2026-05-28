Россиянам рассказали, что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

В Троицкую родительскую субботу, которую православные будут отмечать 30 мая, категорически нельзя венчаться, а также оставлять на могилах еду и спиртное, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в этот день также не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой.

30 мая РПЦ отмечает Троицкую вселенскую родительскую субботу — один из двух главных поминальных дней в церковном году, который всегда приходится на канун праздника Святой Троицы. В этот день церковь молится не только о наших усопших родственниках, но и о всех православных христианах. В Троицкую субботу существует несколько важных запретов. Категорически нельзя оставлять на могилах еду, тем более спиртное, это языческий обычай, не имеющий ничего общего с православием. Нельзя устраивать на кладбище шумных застолий и пить алкоголь. Запрещено венчаться. Также не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой, если она отвлекает от молитвы и посещения храма. И конечно, нельзя ссориться, сквернословить и желать зла, — пояснил Иванов.

По его словам, утром в Троицкую субботу проходит Божественная литургия, поэтому лучше начать этот день с похода в храм. Он добавил, что после этого следует отправиться на кладбище и привести могилу близкого человека в порядок.

Как правильно провести Троицкую субботу? Прежде всего нужно прийти в храм. Накануне, в пятницу вечером, совершается великая панихида — парастас. В субботу утром — Божественная литургия, после которой служится вселенская панихида. Подайте записки «об упокоении» с именами ваших крещеных усопших родственников, закажите сорокоуст. После храма, если есть возможность, можно отправиться на кладбище, привести могилу в порядок, зажечь свечу, прочитать краткую литию для мирян или пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых». Если нет возможности поехать на кладбище, помолитесь дома, раздайте милостыню в память об усопших, — заключил Иванов.

Ранее иеромонах Феодорит заявил, что создание полноценных клонов человека недопустимо и достаточно бессмысленно. По мнению священника, подобные идеи просто нелепы.

Общество
православные
праздники
РПЦ
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
