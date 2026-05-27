Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 14:32

Церковный календарь на 28 мая: праздник Семик в 2026 году

Церковный календарь на 28 мая: праздник Семик в 2026 году Церковный календарь на 28 мая: праздник Семик в 2026 году Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семик — это не просто страница истории, а по-настоящему живая традиция, где переплелись дохристианские обряды и православные обычаи. В старину люди так провожали весну, встречали лето, вспоминали ушедших родных и вымаливали у природы щедрый урожай и благополучие. Рассказываем, что же такое Семик, почему в 2026 году он приходится на 28 мая, какие обычаи связаны с Зелеными святками и как лучше провести эти дни.

Что за праздник Семик?

Что же означает церковный праздник, который выпадает на 28 мая? Строго говоря, его нельзя назвать исключительно церковным. Но этот день удивительным образом объединяет древние обычаи почитания предков и христианские традиции. Дело в том, что праздник Семик уходит корнями в глубокую древность и связан с поминовением так называемых заложных покойников — тех, кто ушел из жизни неестественной смертью.

Что такое Зеленые святки и когда они пройдут в 2026 году

Семик открывает период Зеленых святок — одного из самых ярких периодов весенне-летнего календаря у славян. Это целая неделя, наполненная обрядами, песнями, хороводами и магическими действиями. Их главная цель — обеспечить хороший урожай и приумножить достаток в семье.

Центральный праздник Зеленых святок — это именно Семик. Его дату легко вычислить: нужно отсчитать седьмой четверг от Пасхи. А через три дня после него, в воскресенье, наступает Троица.

От язычества до христианства: история и происхождение Семика От язычества до христианства: история и происхождение Семика Фото: Roman Denisov/Global Look Press

От язычества до христианства: история и происхождение Семика

Своими корнями Семик уходит в седую древность. В те времена на Руси еще не существовало единого календаря, а смену сезонов отмечали особыми ритуалами. Семик символизировал переход к лету, когда природа окончательно пробуждается, а поля требуют особого внимания и заботы.

  • С принятием христианства праздник не исчез, а естественно вписался в церковный календарь, слившись с Троицкой неделей.

  • В некоторых областях России Семик также называли Троицей умерших, Великоденным четвергом, Навской Троицей или Русалочьим великим днем.

Особое значение этот день имел для девушек и молодых женщин. Именно на Семик проводились обряды кумления — символического побратимства и посестринства. Девушки выбирали себе подругу на целый год, обмениваясь венками и обещаниями.

Традиции и обряды Семика

Главным символом Семика и всех Зеленых святок была и остается береза. Наши предки считали это дерево воплощением жизненной силы, чистоты и покровительницей девушек. На Семик березу наряжали — украшали ленточками, бусами, платками, водили вокруг нее хороводы. Девушки гадали на березовых венках, пытаясь узнать свою судьбу.

  • Люди ходили на кладбища, украшали могилы березовыми ветками и полевыми цветами, оставляли угощения для душ усопших.

  • Именно на Семик разрешалось заказать панихиду по тем, кого нельзя было отпевать в другое время, — так называемым заложным покойникам, умершим неестественной смертью.

В разных регионах существовали свои обычаи. Где-то на Семик устраивали поминки по утопленникам, а где-то, наоборот, запрещали подходить к воде, чтобы не навлечь беду. На Смоленщине, например, в этот день не стирали и не полоскали белье в реке — верили, что это убережет деревню от несчастий.

Семик-2026: народные традиции, обряды и история древнего праздника Семик-2026: народные традиции, обряды и история древнего праздника Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Зеленые святки: праздник встречи лета и плодородия

Зеленые святки — это не только поминовение ушедших, но и радостная встреча лета, время магических обрядов, связанных с земледелием. В ритуальных песнях часто изображали трудовые процессы: сеяли лен, убирали просо, чесали и пряли пряжу. Предки верили: такие действия обеспечивают удачу в полевых и огородных работах.

  • В дома тоже приносили березовые ветки и букеты цветов. Позже их засушивали и использовали целый год в различных обрядах. Например, клали в амбары с зерном, добавляли в стога сена или высаживали вместе с рассадой — чтобы уберечь урожай от напастей.

  • А еще на Зеленые святки можно было «поплакать на цветы» — буквально пролить на них слезы. Крестьяне верили, что это тоже способствует большому урожаю.

Завершались святки особым ритуалом — похоронами Костромы, мифической девушки, олицетворяющей плодородие. Ее соломенное чучело «водили» по всему селу, оплакивали, а затем сжигали, бросали в водоем или просто закапывали в землю. Этот обряд символизировал прощание с весной и встречу лета, а также имел глубокое магическое значение: люди верили, что Кострома вернется в следующем году и принесет с собой плодородие.

Семик сегодня: как отмечают праздник в XXI веке

В наше время обряды Семика и Зеленых святок лучше всего сохранились в отдельных регионах, особенно в сельской местности. В музеях под открытым небом, на этнографических фестивалях и фольклорных праздниках можно увидеть и обряды завивания березы, и кумление, и хороводы, и старинные гадания.

В городах праздник приобрел скорее символический оттенок: люди украшают свои дома березовыми ветками, вспоминают предков, а некоторые семьи устраивают небольшие поминальные трапезы. При этом интерес к народным традициям растет, и все больше людей стремятся узнать свои корни и возродить старинные обычаи.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от тли на плодовых деревьях.

праздники
религия
христианство
церковь
Береза
Екатерина Метелева
Е. Метелева
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ на Запорожском направлении
«Либо Россия, либо Белоруссия»: Захарова назвала главные цели Запада
Развожаев рассказал, что дрон ВСУ оставил в Севастополе
В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов
Посол Азербайджана в России встретился с замглавы Минобороны Осьмаковым
Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?
В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов
Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе
Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения
Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом
Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье
«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку
Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань
В СФ ответили на слова Меркель о затягивании украинского кризиса на 10 лет
Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне
«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата
Интерьер, который работает на восстановление
Политолог ответил, кто помешает США завершить войну с Ираном
Осужденная на семь лет криптоблогерша Битмама получила новую статью
«Пятиугольник силы»: Жириновский назвал страны, которые будут править миром
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.