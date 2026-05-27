Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 16:08

Развожаев сообщил о найденной в Севастополе взрывчатке после атаки ВСУ

Развожаев: в Севастополе нашли контейнер со взрывчаткой, сброшенный с БПЛА

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Севастополе после ночной атаки Вооруженных сил Украины обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По словам главы города, этот предмет был сброшен с беспилотного летательного аппарата.

После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Этот предмет был сброшен с БПЛА, — сказано в сообщении.

Развожаев предупредил, что сбросы с беспилотников могут выглядеть и по-другому, и все они представляют серьезную опасность. Он призвал жителей предупредить детей, чтобы те ни в коем случае не трогали, не подбирали и не переносили подобные предметы.

Ранее глава города сообщил, что по меньшей мере 30 домов, 45 машин и музыкальный магазин повреждены в Севастополе из-за атаки ВСУ. По его словам, наиболее сильные повреждения зафиксированы в восьмиэтажном здании на улице Ластовой: там выбиты стекла, посечен фасад и сломаны балконы.

Кроме того, Развожаев отметил, что ночной удар Вооруженных сил Украины по зданию Южного управления Центробанка в Севастополе был направлен на дестабилизацию финансовой системы. Он добавил, что при этом попытка ВСУ провалилась.

Регионы
Севастополь
Михаил Развожаев
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил, что страны ЕС лишь имитируют желание переговоров с Россией
Российские космонавты вышли в открытый космос
В России выступили за создание единого рейтинга управляющих компаний
«Боялась оставить дочь даже с отцом»: жертва растления рассказал о травме
Россия и Афганистан договорились об активном сотрудничестве в одной сфере
Путин прилетел в Казахстан
Личный комфорт: как создать интерьер под свой ритм жизни
МИД РФ ответил на слухи о якобы вызове посла России в Нидерландах
Конфликт на Украине сравнили с индустрией
Военкор раскрыл, когда ВС России может ждать «последний и решающий бой»
«Милитаристский угар»: Шойгу объяснил, чем опасна политика Японии
Появились подробности о пожаре на подмосковном мебельном складе
Похитили гуманоиды: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Работники пансионата в Арзамасе избили родственников пенсионерки
Житель Чехии стал миллионером за один день
На Уралвагонзаводе оценили эффективность танка Т-90М в зоне СВО
МИД европейской страны вызвал российского посла из-за ударов по Украине
В МВД раскрыли, сколько человек Россия спасла от украинского преследования
Провал контрнаступления и битва за Славянск: новости СВО к вечеру 27 мая
«Волшебных пилюль нет»: нарколог Шуров объяснил, почему люди бросают курить
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.