Развожаев сообщил о найденной в Севастополе взрывчатке после атаки ВСУ

В Севастополе после ночной атаки Вооруженных сил Украины обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По словам главы города, этот предмет был сброшен с беспилотного летательного аппарата.

Развожаев предупредил, что сбросы с беспилотников могут выглядеть и по-другому, и все они представляют серьезную опасность. Он призвал жителей предупредить детей, чтобы те ни в коем случае не трогали, не подбирали и не переносили подобные предметы.

Ранее глава города сообщил, что по меньшей мере 30 домов, 45 машин и музыкальный магазин повреждены в Севастополе из-за атаки ВСУ. По его словам, наиболее сильные повреждения зафиксированы в восьмиэтажном здании на улице Ластовой: там выбиты стекла, посечен фасад и сломаны балконы.

Кроме того, Развожаев отметил, что ночной удар Вооруженных сил Украины по зданию Южного управления Центробанка в Севастополе был направлен на дестабилизацию финансовой системы. Он добавил, что при этом попытка ВСУ провалилась.