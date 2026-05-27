В России упал интерес к летним турам РСТ: спрос на летние туры среди россиян сократился на 4,8%

Спрос на летние туры среди россиян сократился на 4,8%, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. При этом он отметил, что год назад этот показатель вырос относительно 2024 года на 9,8%, передает ТАСС.

Президент РСТ добавил, что охлаждение спроса на туры началось еще в 2025 году. Он отметил, что к нынешней тенденции нужно относиться спокойно, так как уже достигнут предел насыщения рынка.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что Турция была и остается самой доступной страной для отдыха россиян. По его словам, на втором месте находится Египет, а на третьем — Китай и Таиланд. Объединенные Арабские Эмираты вышли из списка из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В свою очередь турэксперт Наталья Ансталь отметила, что туристам, которые планируют бюджетный отдых на море в начале лета, стоит присмотреться к Дагестану. По ее словам, стоимость авиабилета в одну сторону из центральной части России составляет всего 13–15 тыс. рублей на человека.