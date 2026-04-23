В РСТ объявили об открытии шести новых туристических нацмаршрутов

Вице-президент РСТ Барзыкин: в России запустят шесть промышленных нацмаршрутов

В России в ближайшее время запустят шесть национальных маршрутов, посвященных промышленному туризму, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, этот вопрос обсуждался в Совете Федерации. Он уточнил, что, в частности, планируется открыть «Демидовские маршруты» — тур по Свердловской области, рассказывающий о династии предпринимателей.

Недавно в Совете Федерации была сессия, посвященная этому вопросу. Представители Минэкономразвития говорили, что скоро запустят шесть национальных маршрутов по промышленному туризму, в том числе знаменитые «Демидовские маршруты», — это трехдневный тур по Свердловской области, рассказывающий историю знаменитой династии, — сказал Барзыкин.

Ранее предприниматель, эксперт в сфере ИИ Ксения Баранова заявила, что искусственный интеллект действительно может быть полезен в построении маршрутов для путешествий. По ее словам, при обращении к нейросетям необходимо формулировать запрос максимально подробно. Она отметила, что при построении маршрута с ИИ необходимо всегда указывать дату и сезон, так как алгоритм иногда не учитывает временные параметры. Кроме того, по словам эксперта, важно проводить проверку полученной информации, поскольку нейросети могут допускать ошибки.

Максим Ширяев
