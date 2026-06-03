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03 июня 2026 в 22:20

Зеленский и олигарх Ахметов столкнулись в конфликте

ТАСС: в силовых структурах РФ заявили о противостоянии Зеленского и Ахметова

Фото: Alexis Sciard/Global Look Press
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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым возник конфликт, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, связанные с киевскими властями СМИ начали публиковать материалы, направленные на дискредитацию Ахметова.

Он утверждает, что одновременно с этим украинские блогеры стали распространять сведения о финансовом состоянии бизнесмена. По словам источника, в публикациях говорится о росте его состояния с $4 млрд до почти $8 млрд за последние годы.

Еще в апреле стало известно, что Ахметов приобрел элитную квартиру в Монако за €471 млн (41 млрд рублей). Сделка стала одной из крупнейших на рынке жилой недвижимости. Речь шла о пятиэтажной квартире в новом престижном жилом комплексе, построенном на намывных территориях. Район был открыт два года назад и привлек внимание состоятельных инвесторов из разных стран. Общая площадь объекта составляет около 2,5 тыс. квадратных метров без учета балконов и террас с видом на Средиземное море. В квартире насчитывается 21 помещение, она оборудована бассейном и джакузи.

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Украина
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Ринат Ахметов
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