21 апреля 2026 в 12:31

Самый богатый человек Украины поставил рекорд по тратам на покупку жилья

Украинский миллиардер Ахметов купил квартиру в Монако за рекордные €471 млн

Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел элитную квартиру в Монако за €471 млн (41 млрд рублей), сообщает Bloomberg. Сделка стала одной из крупнейших на рынке жилой недвижимости.

Речь идет о пятиэтажной квартире в новом престижном жилом комплексе, построенном на намывных территориях. Район был открыт два года назад и привлек внимание состоятельных инвесторов из разных стран.

Общая площадь объекта составляет около 2,5 тыс. квадратных метров без учета балконов и террас с видом на Средиземное море. В квартире насчитывается 21 помещение, она оборудована бассейном и джакузи. Также предусмотрено не менее восьми парковочных мест.

По данным агентства, сама сделка была завершена два года назад, однако информация о ней стала известна позже. Журналисты получили сведения после анализа реестра недвижимости княжества, а также изучения архивных электронных писем и сопутствующих документов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Киеве на данный момент нет ни одной здравой политической силы, которая могла бы противостоять «людоедскому замыслу» нынешних властей. По словам дипломата, украинские главари слепо исполняют отведенную им роль, что гарантирует сохранение власти и личное обогащение.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

