Самый богатый человек Украины поставил рекорд по тратам на покупку жилья Украинский миллиардер Ахметов купил квартиру в Монако за рекордные €471 млн

Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел элитную квартиру в Монако за €471 млн (41 млрд рублей), сообщает Bloomberg. Сделка стала одной из крупнейших на рынке жилой недвижимости.

Речь идет о пятиэтажной квартире в новом престижном жилом комплексе, построенном на намывных территориях. Район был открыт два года назад и привлек внимание состоятельных инвесторов из разных стран.

Общая площадь объекта составляет около 2,5 тыс. квадратных метров без учета балконов и террас с видом на Средиземное море. В квартире насчитывается 21 помещение, она оборудована бассейном и джакузи. Также предусмотрено не менее восьми парковочных мест.

По данным агентства, сама сделка была завершена два года назад, однако информация о ней стала известна позже. Журналисты получили сведения после анализа реестра недвижимости княжества, а также изучения архивных электронных писем и сопутствующих документов.

