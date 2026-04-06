Porsche за 20 млн рублей, жена-модель: как Головин стал легендой «Монако»

Александр Головин из «Монако» в действии во время футбольного матча 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 между «Реалом» и «Монако»

5 апреля российский футболист Александр Головин отличился в матче 28-го тура чемпионата Франции против «Марселя». С 2018 года полузащитник выступает за «Монако». Уроженец Калтана стал лидером и настоящей звездой французского коллектива. Как выступает Головин в текущем сезоне, где проживает в Монако и что известно о его личной жизни — в материале NEWS.ru.

Как футболист Головин попал в ЦСКА

Головин родился 30 мая 1996 года в Калтане в Кемеровской области. В шесть лет он начал заниматься футболом в местной ДЮСШ, а позднее поступил в академию новокузнецкого «Металлурга». В 2006-м Головин ездил на просмотр в «Спартак», но красно-белые не стали приглашать игрока.

«Мне сказали, что взяли бы меня, если бы я жил в Москве. А в интернат они готовы были пригласить иногородних ребят, если бы те были сильнее местных», — объяснял Александр в одном из интервью.

На турнире в Крымске Головина заметили скауты ЦСКА. В октябре 2012 года футболист присоединился к академии армейцев. В 2014-м Головин дебютировал за основную команду ЦСКА — тогда клуб занял второе место в чемпионате России под руководством Леонида Слуцкого. В следующем сезоне армейцы выиграли чемпионат России. Головин был признан лучшим молодым игроком турнира.

Летом 2016 года Александр поехал на чемпионат Европы в составе сборной России. На том турнире подопечные Леонида Слуцкого выступили неудачно и не вышли из группы. Головин выходил на поле во всех матчах против Англии, Словакии и Уэльса.

Игрок ЦСКА Александр Головин и игрок «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2016/17

Как футболист Головин сыграл на ЧМ-2018 в России

В 2018 году Головин сыграл на домашнем чемпионате мира. В матче с Саудовской Аравией полузащитник отдал две результативные передачи и забил гол прямым ударом со штрафного. Тогда Россия впервые в новейшей истории вышла в плей-офф ЧМ, а Головин попал в символическую сборную лучших футболистов группового этапа. Команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти.

В 2021 году Головин был в составе сборной России на чемпионате Европы. На том турнире футболист не отметился результативными действиями. Подопечные Черчесова не смогли выйти из группы с Бельгией, Данией и Финляндией. Сейчас Головин регулярно вызывается в сборную России и является лидером команды.

Как футболист Головин стал звездой «Монако»

После успешного ЧМ-2018 в России Головиным интересовались многие европейские топ-клубы, в частности «Челси», «Арсенал», «Наполи» и «Ювентус». Однако футболист выбрал «Монако». ЦСКА получил за Александра €30 млн.

Головин практически сразу стал основным футболистом «Монако». В 2024 году Александра признали лучшим игроком клуба. Также Головин попал в символическую сборную по итогам сезона Лиги 1 (чемпионата Франции). В июле 2024-го россиянин вышел на поле с капитанской повязкой в предсезонном матче и взял себе десятый номер.

«Меня все полностью устраивает в „Монако“. Чувствую, что стал здесь лидером. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым», — признавался полузащитник.

Александр Головин из «Монако» борется с Флорентину из «Бенфики» во время матча Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Луи II» в Монако

Нынешний контракт Головина с «Монако» действует до лета 2029 года. В текущем сезоне Александр провел за французский клуб 21 матч в Лиге 1, забил пять мячей и сделал столько же результативных передач. В его активе голы в ворота статусных французских команд — «Пари Сен-Жермен» (забил российскому вратарю Матвею Сафонову) и «Марселя».

«Мы рады победе и забитому голу, но я думаю, что в конце нам нужно было сыграть немного лучше, но все же мы получили три очка, так что результатом довольны. Мы просто смотрим вперед, игра за игрой, нам нужно выигрывать каждую встречу, вот и все», — сказал Головин после матча.

Александру удалось построить успешную европейскую карьеру, заявил NEWS.ru экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. При этом он отметил, что футболист вряд ли перейдет в команду выше уровнем.

«Он уже стал лениться, не нагружал себя в матчах за сборную, поскольку понимает, что основной его заработок — во Франции. Зачем ему получать травму в какой-то посредственной игре с папуасами? У него во Франции наверняка все — семья, деньги, недвижимость. Удалось ли ему построить успешную европейскую карьеру? Определенно, да. Восемь лет — это здорово. Приличная команда, его в ней ценят и уважают», — сказал Пономарев.

Тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с NEWS.ru назвал Головина олицетворением «российского неплохого футбола».

«Несомненно, столько лет — удачная карьера. Саша — знаменосец, олицетворение нашего неплохого футбола. Провел больше 200 матчей, пусть проведет еще хотя бы половину от этого — будет здорово. Это хорошее достижение не только в наше, но и в любое время», — сказал Билялетдинов.

«Монако» одержал семь побед подряд в чемпионате Франции. На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице и претендует на выход в Лигу чемпионов. По неофициальным данным, зарплата Головина в «Монако» составляет €3,6 млн в год.

Александр Головин

Что известно о личной жизни футболиста Головина

Головин больше семи лет встречается с Ангелиной Ващенко. Девушка на год старше футболиста, ее соцсети закрыты. Известно, что Ващенко родилась в Новосибирске. С 17 лет она была моделью, участвовала в съемках и мастер-классах. Девушка училась в Сибирском государственном университете путей сообщения на факультете управления персоналом.

Сейчас пара живет в Монако. Футболист снимает трехкомнатную квартиру в нескольких минутах ходьбы от стадиона «Луи II» (домашняя арена «Монако»). В интервью «Чемпионату» Головин рассказывал, что аренда жилья обходится примерно в €20 тыс. в месяц. Владелец квартиры семь лет не поднимает цену, сам является фанатом «Монако» и ходит на каждый домашний матч.

У Головина есть автомобиль марки Porsche 911 Turbo S. Стоимость такой машины в 2026 году с учетом индивидуальных опций составляет около 20 млн рублей. В свободное время Головин играет в компьютерные игры Counter-Strike и Dota.

Несмотря на жизнь в Монако, Александр не забывает о родном городе. По его мнению, в Калтане больше простоты.

«В Монако люди 80% на крутых машинах, понтах, все блестят. В Калтане понятно, что другой мир. Мне нравится ездить в Сибирь, я катаюсь в Новосибирск на машине, на Алтай всегда в горы езжу. Для меня это лучший отдых вообще. Глобально там все есть, там воздух другой, я даже сплю там по-другому», — заявил футболист в интервью «Чемпионату».

