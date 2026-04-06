Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных

5 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся центральный матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Спартаком» и «Локомотивом». Как коллективы сыграли в первом круге, с каким счетом завершился матч, что сказали тренеры — в материале NEWS.ru.

Как «Спартак» и «Локомотив» сыграли в первом круге

Встреча первого круга состоялась еще в самом начале сезона — в четвертом туре. Тогда прекрасно стартовавшему в РПЛ «Локомотиву» на домашней «РЖД Арене» удалось сломить сопротивление соперника. Железнодорожники дважды выходили вперед, но красно-белые отыгрывались: к 76-й минуте счет был 2:2. Победить удалось благодаря двум голам сияющего Алексея Батракова в концовке — в той встрече он оформил хет-трик. Команды встречались дважды в Кубке России в ноябре. Тогда выигрывал «Спартак» — 3:1 и 3:2. Обе эти победы пришлись на момент работы Вадима Романова, который исполнял обязанности после ухода Деяна Станковича.

С каким счетом завершился матч «Спартак» — «Локомотив»

Первыми смогли отличиться гости. После удара Зелимхана Бакаева вратарь красно-белых Александр Максименко в волейбольном стиле перевел мяч на угловой. Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес откликнулся на подачу из глубины и ударом головой прошил руки Максименко — 1:0. «Спартак» бросился отыгрываться, но сделать им этого не удавалось. Несколько хороших моментов не использовал Даниил Денисов, а в добавленное время ворота железнодорожников спас Антон Митрюшкин после ударов аргентинца Пабло Солари.

Во втором тайме «Спартак» продолжил атаковать. Почти сразу после нескольких передач один на один с вратарем мог выйти Солари. Последняя из них оказалась слишком сильной, и аргентинец не дотянулся до мяча. Еще через 10 минут после передачи шведой от костариканца Манфреда Угальде Солари практически воткнулся в Митрюшкина. Момент имел и сам Угальде: с пятнадцати метров отправил мяч выше ворот.

На 62-й минуте после передачи Наиля Умярова и попытки пробить через себя от Александра Джику костариканец пытался переправить игровой снаряд в ближний угол. На пути мяча встала рука защитника «Локо» Евгения Морозова. Арбитр встречи Инал Танашев к монитору не побежал, но спустя время решение изменил — пенальти. Аргентинец Эсекьель Барко был точен, на 66-й минуте счет стал 1:1.

В том эпизоде Морозов красную карточку не получил (желтая у него уже была), но был удален с поля чуть позже тоже при довольно спорных обстоятельствах. На 72-й минуте «Спартак» мог получить выход один на один с вратарем, но Танашев решил остановить игру и дать защитнику «Локомотива» отложенный штраф — вторую желтую карточку.

Получив численный перевес и немного переведя дух, «Спартак» продолжил попытки добыть важную победу. Три момента случились практически подряд. Сначала Барко едва не закрутил в дальнюю «девятку», затем после прострела Денисова выручил Митрюшкин, но отбил мяч прямо в Угальде, от которого едва не отскочило в ворота, а еще чуть позже подача Романа Зобнина нашла голову абсолютно забытого в штрафной Солари — 2:1 на 83-й минуте.

До конца встречи у «Локомотива» был один полумомент: не очень уверенно на выходе сыграл Максименко, и Монтес бил по воротам без вратаря — спас Денисов. Железнодорожники продолжают неудачно выступать после матчей сборных. «Локомотив» в 2024 году дважды проиграл «Химкам» (1:3, 0:2), а в 2025-м — «Спартаку» (2:5) и «Крыльям Советов» (1:5). В турнирной таблице московские команды теперь разделяет всего три балла. «Локомотив» — третий, 44 очка, а «Спартак» — шестой, 41 очко.

Что говорили тренеры после игры

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что первый тайм команда провела хорошо. Он отметил, что во второй половине начались ошибки, которые предопределили результат всей встречи.

«Старались второй тайм проводить так же, но „Спартак“ усилил нападение, выпустив Угальде. Он добавил сопернику атакующего потенциала. У нас пошли небольшие ошибки, которые предопределили результат. Пытались закончить второй тайм в атаке, даже находясь в меньшинстве, выжали момент, но спас Денисов. Будем двигаться вперед», — сказал Галактионов.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил мнение, что в первом тайме команде не хватало мобильности. Он также заявил, что остался доволен Денисовым в этой встрече.

«В первом тайме мы не показывали футбол, который хотели. Мы недостаточно расшатывали соперника передачами с фланга на фланг. Из-за этого выпустили Угальде. Денисов может играть в разных ролях, я очень доволен его игрой сегодня. Он заслуженно получил игрока матча», — сказал Карседо.

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш также отметил, что в первом тайме многое не получалось. Он заявил, что коллективу удалось поработать над настроем в перерыве и перевернуть игру.

«Мы понимали, что мы играли дома, поэтому надо было что-то менять», — сказал Жедсон.

