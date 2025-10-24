Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 19:12

«Очень насыщенный»: легионер «Спартака» похвалил знаменитое клубное блюдо

Солари восхитился знаменитым борщом на базе «Спартака» в Тарасовке

Пабло Солари Пабло Солари Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари в разговоре с «Чемпионатом» высоко оценил знаменитый борщ на клубной базе в Тарасовке. Футболист отметил, что в целом не является фанатом супов, но борщ ему понравился.

Конечно! Очень насыщенный вкус. Если честно, я не фанат супов, но борщ был хорошим. Я еще до приезда сюда слышал, что есть такое традиционное блюдо, но не понимал, что это. Пока я попробовал не так уж и много национальных блюд, — заявил Солари.

Аргентинец перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. В текущем сезоне Солари провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), где забил два гола. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

Ранее главный тренер сербского баскетбольного клуба «Мега» Вуле Авдалович на пресс-конференции после матча с ЦСКА поблагодарил армейцев за теплый прием в Москве. Он отметил, что не увидел никаких проблем и с радостью посоветует специалистам из других коллективов приезжать сюда и играть с российскими командами.

