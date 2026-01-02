СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Якутии

Следственный комитет начал проверку в связи с гибелью пяти человек при пожаре в Сунтарском районе Якутии, передает пресс-служба регионального ведомства. Отмечается, что на месте происшествия уже работают сотрудники следственного отдела и другие оперативные службы.

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел пяти человек при тушении возгорания в частном жилом доме, расположенном в селе Сунтар Сунтарского района Республики Саха (Якутия), — сказано в публикации.

