Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 04:27

СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Якутии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следственный комитет начал проверку в связи с гибелью пяти человек при пожаре в Сунтарском районе Якутии, передает пресс-служба регионального ведомства. Отмечается, что на месте происшествия уже работают сотрудники следственного отдела и другие оперативные службы.

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел пяти человек при тушении возгорания в частном жилом доме, расположенном в селе Сунтар Сунтарского района Республики Саха (Якутия), — сказано в публикации.

Ранее двое подростков погибли в результате пожара после празднования Нового года в частном доме в городе Серове Свердловской области. Сообщение о возгорании на участке в СНТ «Юбилейный» поступило на пульт оперативных служб 1 января около полудня.

До этого сообщалось, что большинство посетителей бара в Швейцарии, где произошел пожар, были молодыми людьми в возрасте от 15 до 20 лет. По словам одного из очевидцев, люди оказались заблокированы в помещении, началась паника. Все бросились к выходам, однако из подвального помещения наружу вели лишь несколько узких лестниц.

пожары
Якутия
СК РФ
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Полностью кривым»: на Западе заметили странную деталь во время речи Стубба о России
«Тщетно и опасно»: в США раскрыли опасность сделки между Трампом и Зеленским
Мадуро рассказал, сколько раз говорил с Трампом
СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Якутии
Стало известно, когда встретятся главы МИД G20
Россия потребовала от УВКПЧ ООН осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Замгубернатора Запорожской области арестовали по уголовному делу
В России отреагировали на пожар в Кран-Монтане
Стало известно об ускоренной милитаризации Нидерландов
Пензенская область подверглась атаке БПЛА
Фаза Луны сегодня, 2 января: не верим обману, делаем «лапикюр»
Еще 40 украинских дронов удалось сбить в небе над Россией
Назван способ получить полную индексацию выплат для работающих пенсионеров
Два российских аэропорта начали работать с ограничениями
Сразу четыре российских города остались без авиасообщения
ВСУ атаковали беспилотниками еще один российский регион
Ссора с Губерниевым, икона в храме, нищенская пенсия: скандалы с Тихоновым
Стало известно о новой попытке атаки беспилотников в Москве
На подлете к Москве сбили четыре БПЛА
ПВО отразила крупную атаку украинских БПЛА на Рязанскую область
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.