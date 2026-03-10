Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью

В Якутии водителя обвинили в хищении более 10 тыс. литров дизельного топлива

Житель Якутии похитил топливо, принадлежавшее коммерческой организации, и теперь предстанет перед судом, заявили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по двум эпизодам.

По версии следствия, в сентябре 2025 года водитель автотопливозаправщика, желая обогатиться, украл более 3,5 тыс. литров дизельного топлива. Аналогичный факт повторился в октябре 2025 года, когда мужчина похитил еще порядка 7,3 тыс. литров.

Общий ущерб, причиненный предприятию, превысил 606 тыс. рублей. Однако в ходе следствия обвиняемый полностью возместил нанесенный ущерб. В настоящий момент материалы дела переданы в Алданский районный суд для рассмотрения по существу.

