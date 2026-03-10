Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:05

Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ

Минобороны: РСЗО «Торнадо-С» уничтожила замаскированный пункт ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки «Запад» уничтожил замаскированный пункт временной дислокации ВСУ, сообщили NEWS.ru в Минобороны РФ. Позицию противника обнаружила воздушная разведка.

По данным военных, на месте фиксировалось скопление техники, вооружения и боеприпасов. После получения координат расчет выдвинулся в район задачи, развернул боевую машину и нанес удар 300-мм реактивными снарядами.

Военные отметили, что расчеты «Торнадо-С» работают круглосуточно и могут открыть огонь в течение нескольких минут после получения целеуказания. Система предназначена для поражения живой силы, техники и укрепленных объектов.

Ранее начальник расчета БПЛА с позывным Моряк из состава 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» за неделю ликвидировал 13 беспилотников ВСУ. Бои велись над Херсонской областью. Военный рассказал, что для перехвата применялся дрон «Бумеранг-8».

До этого бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ захватили опорный пункт противника в Курской области и трофеи. Как рассказал стрелок бригады с позывным Мартин, во время зачистки лесополосы они продвинулись к блиндажу ВСУ, где обнаружили тела ранее убитых украинских солдат, у которых изъяли трофейные гранаты.

РСЗО
ВСУ
Минобороны
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сестра умершего в «Крокусе» приехала на оглашение приговора террористам
Москвичам с iPhone назвали неочевидный способ оставаться на связи
Член СВОП рассказал, продолжит ли США поддержку Украины
Путин дал новое поручение о помощи ветеранам СВО
Новая жертва теракта в «Крокусе»: что известно о смерти журналиста Сараева
В МВД раскрыли колоссальное количество изъятых наркотиков в Москве за год
Площадь пожара на нефтебазе стремительно увеличилась
Сосед рассказал некоторые подробности из детства Героя России
Труп в чемодане и тело на даче: жуткие находки в деле милиционера Леонтьева
На Израиль обрушились тяжелые ракеты с разделяющимися боеголовками
Москвичам рассказали, как долго в столице продержится тепло
Политолог ответил, что может грозить украинцам за угрозы в адрес Орбана
Аллергикам рассказали, как подготовиться к сезону цветения
ИИ-эксперт рассказал, в каких сферах используют нейросети
Ученые раскрыли, какие продукты повышают риск переломов
Путину рассказали отличные новости о семечках
«Эй, Дукалис!»: яркие фото и образы звезды «Улицы разбитых фонарей» Селина
«Туалет, раковина, узкое окно»: раскрыты условия содержания Мадуро в США
Приговоры по делу «Крокус Сити»: полный список обвиняемых в теракте
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.