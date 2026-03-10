Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки «Запад» уничтожил замаскированный пункт временной дислокации ВСУ, сообщили NEWS.ru в Минобороны РФ. Позицию противника обнаружила воздушная разведка.

По данным военных, на месте фиксировалось скопление техники, вооружения и боеприпасов. После получения координат расчет выдвинулся в район задачи, развернул боевую машину и нанес удар 300-мм реактивными снарядами.

Военные отметили, что расчеты «Торнадо-С» работают круглосуточно и могут открыть огонь в течение нескольких минут после получения целеуказания. Система предназначена для поражения живой силы, техники и укрепленных объектов.

Ранее начальник расчета БПЛА с позывным Моряк из состава 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» за неделю ликвидировал 13 беспилотников ВСУ. Бои велись над Херсонской областью. Военный рассказал, что для перехвата применялся дрон «Бумеранг-8».

До этого бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ захватили опорный пункт противника в Курской области и трофеи. Как рассказал стрелок бригады с позывным Мартин, во время зачистки лесополосы они продвинулись к блиндажу ВСУ, где обнаружили тела ранее убитых украинских солдат, у которых изъяли трофейные гранаты.