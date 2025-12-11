Бойцы ВДВ закидали солдат ВСУ их же гранатами В Курской области бойцы ВДВ захватили блиндаж ВСУ при помощи трофейных гранат

Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ захватили опорный пункт противника в Курской области и трофеи, рассказал ТАСС стрелок бригады с позывным Мартин. Во время зачистки лесополосы в районе Олешни бойцов атаковал из засады FPV-дрон. Удар вывел из строя оба автомата и рацию, оставив группу без основного снаряжения.

Потеряв вооружение и связь, десантники приняли решение не отступать, а двигаться дальше. Продвинувшись к блиндажу ВСУ, они обнаружили тела ранее убитых украинских солдат, у которых изъяли трофейные гранаты.

Мы забрали эти гранаты и закидали ими блиндаж. Задача была выполнена, — рассказал боец и добавил, что в результате атаки были ликвидированы четыре солдата противника.

Захватив и закрепившись на позиции, десантники доложили о выполнении поставленной задачи. За проявленный героизм, решительность и успешное выполнение операции Мартин был представлен к ордену Мужества.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования в районе Купянска Харьковской области. Российские силовики благодаря данным радиоперехвата выяснили, что украинские бойцы самовольно не идут в атаки. Они объясняют свои действия тем, что не готовы отправляться на самоуничтожение.