Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 10:34

Бойцы ВДВ закидали солдат ВСУ их же гранатами

В Курской области бойцы ВДВ захватили блиндаж ВСУ при помощи трофейных гранат

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ захватили опорный пункт противника в Курской области и трофеи, рассказал ТАСС стрелок бригады с позывным Мартин. Во время зачистки лесополосы в районе Олешни бойцов атаковал из засады FPV-дрон. Удар вывел из строя оба автомата и рацию, оставив группу без основного снаряжения.

Потеряв вооружение и связь, десантники приняли решение не отступать, а двигаться дальше. Продвинувшись к блиндажу ВСУ, они обнаружили тела ранее убитых украинских солдат, у которых изъяли трофейные гранаты.

Мы забрали эти гранаты и закидали ими блиндаж. Задача была выполнена, — рассказал боец и добавил, что в результате атаки были ликвидированы четыре солдата противника.

Захватив и закрепившись на позиции, десантники доложили о выполнении поставленной задачи. За проявленный героизм, решительность и успешное выполнение операции Мартин был представлен к ордену Мужества.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования в районе Купянска Харьковской области. Российские силовики благодаря данным радиоперехвата выяснили, что украинские бойцы самовольно не идут в атаки. Они объясняют свои действия тем, что не готовы отправляться на самоуничтожение.

ВДВ
ВСУ
Украина
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США захотели создать альтернативу G7 и намекнули на забвение Европы
Генерал ответил, кто на самом деле может запускать дроны на Москву
В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки
Известный футболист перестал общаться с дочерью из-за алиментов
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.