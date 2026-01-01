Новый год — 2026
01 января 2026 в 18:07

Вино, водка и пиво резко подорожали в России после Нового года

Стоимость алкоголя в России увеличилась с 1 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 января в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые повышают акцизы на алкогольную продукцию, передает ТАСС. Ожидается, что в ближайшее время это приведет к росту розничных цен.

Так, акциз на вина, за исключением крепленых (ликерных), а также на фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию, увеличен с 113 до 148 рублей за литр. Ставка для игристых вин, включая российское шампанское, выросла с 125 до 160 рублей за литр. Акциз на крепленые (ликерные) вина и крепленое вино наливом теперь составляет 165 рублей за литр, хотя еще недавно был установлен на уровне 148 рублей.

Также вступили в силу изменения по акцизам на пиво и другие слабоалкогольные напитки. Так, ставка для пива крепостью от 0,5 до 8,6% увеличилась с 30 до 33 рублей за литр. Для более крепкого пива акциз поднялся с 56 до 62 рублей за литр. Кроме того, повышение коснулось крепкого алкоголя. Для продукции крепостью свыше 18 градусов акцизная ставка увеличилась с 740 до 824 рублей за литр безводного этилового спирта. Такое же повышение применяется к этиловому спирту, включая спирт-сырец и дистилляты.

Ранее сообщалось, что Намибия рассматривает возможность экспорта пива и говядины на российский рынок. Посол страны в России Моника Ндилиавике Нашанди сообщила, что ее страна заинтересована в расширении поставок продовольствия в РФ.

