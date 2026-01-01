В России появится новое африканское пиво

Намибия рассмотрит возможность поставок в Россию пива и говядины, заявила посол страны в РФ Моника Ндилиавике Нашанди в беседе с РИА Новости. По ее словам, страна заинтересована в расширении экспорта продовольствия на российский рынок.

Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ, — сказала дипломат.

Помимо пива, Намибия также рассматривает экспорт говядины и продуктов из нее. Нашанди упомянула билтонг — вяленую говядину, приготовленную при высокой температуре. Точные сроки и объемы поставок пока неизвестны.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2025 года поставки итальянской одежды и продуктов питания в Россию превысили €300 млн (27,6 млрд рублей). Из них текстиль и одежда составили около €186 млн (17 млрд рублей), а фасованные продукты питания — примерно €132 млн (12 млрд рублей). Как уточнил президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани, производители сохраняли присутствие на рынке через местных дистрибьюторов и партнеров в третьих странах.