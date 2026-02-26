ЕС поставил Киргизии ультиматум из-за торговли с Россией ЕС потребовал от Киргизии усилить контроль за экспортом в Россию

ЕС потребовал от властей Киргизии усилить контроль за экспортом европейских товаров, заявил спецпредставитель объединения по вопросам санкций Дэвид О’Салливан. По его словам, которые передает Reuters, Брюссель считает, что республика стала каналом поставок оборудования, запрещенного рестрикциями против России.

У нас есть основания полагать, что торговые потоки указывают на то, что эти товары импортируются в Киргизию с единственной целью — реэкспорта в Россию в нарушение наших санкций, — заявил О’Салливан.

Дипломат отметил, что часть товаров якобы может иметь военное применение. Он подчеркнул, что заметный рост экспорта товаров двойного назначения в Россию вызывает у ЕС серьезную обеспокоенность по сравнению с периодом до начала спецоперации.

Ранее стало известно, что Евросоюз столкнулся с серьезным внешнеполитическим фиаско при подготовке 20-го пакета санкций против России. США отказались синхронизировать свои ограничения с европейскими, а остальные члены G7 не дали четких обещаний присоединиться к новым жестким мерам против российского нефтяного экспорта.