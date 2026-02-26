«112»: из Таганского суда Москвы сбежал подсудимый

Telegram-канал «112» сообщил, что из Таганского суда Москвы сбежал подсудимый, обвиняемый в грабеже. По версии канала, в городе ввели план «Перехват», а фигуранта объявили в международный розыск.

Как пишет «112», Шамиль А. в 2022 году вместе с двумя сообщниками ограбил прохожего. По информации канала, они отобрали у мужчины телефон, ущерб оценили в 32 тыс. рублей. Как уточняют авторы материала, беглец является уроженцем Дагестана и прежде был судим.

Ранее в СК Амурской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников исправительной колонии № 8. По версии следствия, их бездействие позволило осужденному совершить побег во время хозработ. Беглец был оперативно задержан в Ивановском муниципальном округе и возвращен в колонию.

До этого инспектор отдела охраны СИЗО № 1 Роман Памятных сообщил, что несработавшие датчики и туман способствовали успешному побегу двух заключенных из екатеринбургского СИЗО. Помимо этого, вырваться на свободу беглецам позволила нехватка сотрудников охраны.