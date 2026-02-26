Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 20:26

«112»: из Таганского суда Москвы сбежал подсудимый

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «112» сообщил, что из Таганского суда Москвы сбежал подсудимый, обвиняемый в грабеже. По версии канала, в городе ввели план «Перехват», а фигуранта объявили в международный розыск.

Как пишет «112», Шамиль А. в 2022 году вместе с двумя сообщниками ограбил прохожего. По информации канала, они отобрали у мужчины телефон, ущерб оценили в 32 тыс. рублей. Как уточняют авторы материала, беглец является уроженцем Дагестана и прежде был судим.

Ранее в СК Амурской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников исправительной колонии № 8. По версии следствия, их бездействие позволило осужденному совершить побег во время хозработ. Беглец был оперативно задержан в Ивановском муниципальном округе и возвращен в колонию.

До этого инспектор отдела охраны СИЗО № 1 Роман Памятных сообщил, что несработавшие датчики и туман способствовали успешному побегу двух заключенных из екатеринбургского СИЗО. Помимо этого, вырваться на свободу беглецам позволила нехватка сотрудников охраны.

побеги
суды
Москва
грабежи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта сумма чистого убытка ММК за 2025 год
Афганистан ответил на бомбардировки Пакистана
МВД завело дела против нескольких продажных футбольных судей
Спецпосланник Трампа покинул место переговоров в Женеве
Женатый молдаванин жестоко зарезал студентку в Москве: что известно, мотив
Захарова уличила канцлера ФРГ в цитировании кумиров Геббельса
Признанный нежелательным в России комик выразил надежду на возвращение
Стало известно, есть ли следы насилия на теле смоленской школьницы
Суд в Германии запретил называть АдГ экстремистами
Стало известно, о чем говорили Трамп и Зеленский по телефону
На Украине мобилизовали чемпиона мира
Стало известно, насколько полезны западные беспилотники на Украине
Подарок на праздник: метеорологи раскрыли, когда в Москве сойдет снег
Звезда Kingsman вышел в свет в сандалиях
Мужчина копьем убил питона, напавшего на его козу
Стало известно о состоянии найденной девочки из Смоленска
ТАСС: Дмитриев покинул переговоры с США в Женеве
В РПЦ обратились к православным перед Пасхой
Раскрыта личность предполагаемого похитителя школьницы из Смоленска
Стало известно, почему Трамп дал Зеленскому срок на завершение конфликта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.