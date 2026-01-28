Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 18:17

Раскрыты подробности побега осужденных террористов из российского СИЗО

Осужденные сбежали из СИЗО Екатеринбурга благодаря неисправным датчикам и туману

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Несработавшие датчики и туман способствовали успешному побегу двух заключенных из екатеринбургского СИЗО, рассказал ТАСС свидетель, инспектор отдела охраны СИЗО №1 Роман Памятных. Помимо этого, вырваться на свободу беглецам позволила нехватка сотрудников охраны.

На крыше находились три вибрационных датчика: два по краю кровли и один посередине. <...> В 04:09 (02:09 мск. — NEWS.ru) сработал один из трех датчиков, который находился посередине. <...> [Причина несработки датчиков] мне неизвестна, — прокомментировал Памятных.

Сотрудники следственного изолятора, допрошенные в суде, сообщили, что два из трех вибрационных датчиков, установленных на крыше, не сработали по неизвестной причине. Инспектор отдела охраны пояснил, что после получения сигнала он обследовал территорию, но беглецов не нашел. По его словам, датчики часто срабатывали ложно из-за активности птиц и реагировали на движение персонала.

Кинолог вместе с собакой провел обход территории следственного изолятора, но никого не обнаружил. По периметру установлено около 30–50 видеокамер, однако из-за густого тумана записи с них не дали возможности разглядеть сбежавших.

Ранее в Милане 41-летний гражданин Албании Тома Таулант в четвертый раз сбежал из тюрьмы строгого режима. Заключенный использовал папку из тюремной мастерской, чтобы распилить металлические прутья на окне. Спустившись по самодельной веревке из связанных простыней, он миновал наружную стену.

