19 марта 2026 в 03:17

Дроны ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае

Владимиров: средства ПВО отражают атаку БПЛА на промзону Невинномысска

Фото: Социальные сети
Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на промзону Невинномысска, написал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его информации, уже зафиксированы сбития.

Наши силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска. Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам беспилотников, — сообщил политик.

Владимиров напомнил, что гражданам нельзя публиковать кадры с работой ПВО, а также пролетом или сбитием БПЛА. На территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее беспилотный летательный аппарат упал во дворе многоэтажной застройки, информировал глава Краснодара Евгений Наумов. По его сведениям, фрагменты дрона повредили остекление квартир в двух корпусах.

